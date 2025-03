Trennungsvereinbarung mit dem ehemaligen Basler Polizeikommandanten

Roth hatte im Januar 2024 eine Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Auftrag gegeben, um den Gründen für den Personalnotstand nachzugehen. Im Bericht war eine grosse Unzufriedenheit bei den Polizistinnen und Polizisten zutage getreten. Viele Befragte klagten über eine «Angstkultur», mangelndes Vertrauen in die Führung, fehlende Wertschätzung, Überlastung sowie über rassistische und sexistische Vorfälle im Korps.

Cédric Wermuth: «Ich bin für eine sofortige Annullierung des F-35-Kaufvertrags»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth plädiert im Interview mit der NZZ für die Integration der Schweiz in eine europäische Sicherheitsstruktur. Und er erklärt, wieso die Kaufverträge zum F-35 aufgelöst werden sollen.

Der Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Cédric Wermuth, hat am Montag für die Integration der Schweiz in eine europäische Sicherheitsstruktur plädiert: Die geopolitischen Umwälzungen liessen der Schweiz keine andere Wahl, als auf eine einzige Strategie zu setzen: die Annäherung an Europa. Ob in wirtschaftlicher oder sicherheitspolitischer Hinsicht. Dies ging aus einem Interview des Politikers mit der Neuen Zürcher Zeitung sowie mit Le Temps hervor.