Weil für viele Besucherinnen und Besucher Drogenkonsum dazugehört, bietet die Stadt Zürich wie jedes Jahr ein sogenanntes Drug Checking an. Bei dieser Beratungsstelle können Substanzen vor dem Konsum getestet werden.
Anders als in früheren Jahren kann das Drogeninformationszentrum auf Instagram aber nicht mehr vor gefährlichen Pillen und Pulvern warnen. Meta sperrte kürzlich das Aufklärungs-Profil @saferparty, weil dieses wie eine Drogen-Verkaufsplattform aussieht.
Hier erfährst du, vor welchen Drogen die Stadt warnt:
