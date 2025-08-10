Beim Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag fehltim Aufgebot von– und das könnte ein Zeichen sein. Der niederländische Nationalspieler steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie mehrere Medien berichten, verhandelt der 22-Jährige mit dem. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Juni 2027. Dennoch könnte es nun schnell gehen.RB Leipzig hatte Simons im Sommer 2023 zunächst von Paris Saint-Germain ausgeliehen und ihn anschliessend für 50 Millionen Euro fest verpflichtet. Nun soll der Klub laut Berichten mindestens 70 Millionen Euro Ablöse fordern. (riz/tonline)🇳🇱Alter: 22 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 70 Mio. EuroBilanz 2024/25: 33 Spiele, 11 Tore, 8 Assists

Nach Dan Ndoye verlässt auchBologna. Der 28-Jährige wechselt per Leihe zum Serie-A-Aufstieger. Die beiden Teams einigten sich auf eine Kaufpflicht, sollte Pisa den Ligaerhalt schaffen.Vor dreieinhalb Jahren wechselte Aebischer von YB nach Bologna und gehörte lange Zeit zum Stammpersonal. Auch wegen einer Verletzung kam der Schweizer in der letzten Saison nicht mehr regelmässig zum Einsatz. Damit wird Remo Freuler der einzige Schweizer sein, welcher beim diesjährigen Coppa-Italia-Sieger noch unter Vertrag stehen wird.🇨🇭Alter: 28 JahrePosition: MittelfeldMarktwert: 7,5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 16 Spiele

Ungewöhnlicher Transfer zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt: Der frühere brasilianische Nationalverteidiger und Champions-League-Siegerwechselt mit sofortiger Wirkung nach Zypern. Luiz unterschreibt beimeinen Zweijahresvertrag bis 2027, wie der Verein am Abend mitteilte.Der 38-Jährige hatte eigentlich noch einen Vertrag beiin seinem Heimatland Brasilien, liess sich dort aber freistellen, um auf die europäische Insel zu wechseln. Luiz spielte in seiner Laufbahn unter anderem für Chelsea, mit dem er 2012 die Champions League gewann, Arsenal und Paris Saint-Germain. Für das Nationalteam Brasilien absolvierte der Defensivspieler mit der markanten Frisur 57 Partien, darunter alle sieben bei der WM 2014 im eigenen Land. (abu/sda/dpa)

Bayern München verleiht den defensiven Mittelfeldspielerfür die kommende Saison an. Dies teilten beide Klubs mit. Die Londoner haben demnach im Anschluss eine Kaufoption für den 30-jährigen Portugiesen.Palhinha wechselte vor einem Jahr für kolportierte 51 Millionen Euro von Fulham nach München. Unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany war der 34-fache Internationale aber oft nur Ergänzungsspieler. (nih/sda)🇵🇹Alter: 30 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2024/25: 25 Spiele

GC verliert Innenverteidiger Maksim Paskotsi kurz nach dem Saisonstart. Der 22-jährige Nationalspieler Estlands wechselt per sofort zum KAA Gent , wie die Grasshoppers mitteilen. Der Innenverteidiger trug zwei Jahre lang das Trikot der Zürcher und absolvierte dabei 61 Pflichtspiele. Über die Ablösesumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. In seinem letzten Spiel für GC zeigte Paskotsi trotz 1:2-Niederlage gegen Basel eine gute Leistung und fand einen Platz in watsons Team der Runde. (nih)

Der Schweizer Mittelfeldspielerwechselt innerhalb Italiens vonzur, wie die beiden Vereine am Montag mitteilen.Der 24-jährige Sohm entstammt der Nachwuchsabteilung des FC Zürich und hatte 2020 nach Parma gewechselt. 2024 hatte er einen neuen Dreijahres-Vertrag unterschrieben, nun soll die Ablösesumme für Parma gemäss Medienberichten rund 15 Millionen Euro betragen.Sein erstes von bislang zwei A-Länderspielen bestritt Sohm im Oktober 2020 im Alter von 19 Jahren gegen Kroatien. (hkl/sda)🇨🇭Alter: 24 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 38 Spiele, 4 Tore

Dersichert sich die Dienste des früheren. Der in Frankreich ausgebildeteMittelstürmer aus Martinique verpflichtete sich mit dem stark in die Saison gestartetenfür zwei Jahre.Labeau stand zuletzt beiin der französischen Ligue 2 unter Vertrag, wo er vergangene Saison in 28 Meisterschaftsspielen acht Tore erzielte. Zuvor war er während zwei beziehungsweise einem Jahr fürin der Schweiz aktiv und bewies dort seine Torjägerqualitäten. (cpf/sda)🇲🇶Alter: 29 JahrePosition: MittelsturmMarktwert: 600'000 EuroBilanz 204/25: 35 Spiele, 8 Tore, 6 Assists

Derverpflichtet. Der 26-jährige Mittelstürmer kommt ablösefrei vom türkischen Erstligistenund unterschreibt beim FCZ einen, wie der Klub mitteilte.Der Senegalese wurde in Frankreich ausgebildet, wo er für43 Partien in der Ligue 2 bestritt. Seit 2022 spielte Keny für den Istanbuler Verein Basaksehir, wo er in 101 Spielen 13 Tore erzielte. (sda)🇸🇳Alter: 26 JahrePosition: MittelsturmMarktwert: 1,6 Mio. EuroBilanz 2024/25: 37 Spiele, 5 Tore, 6 Assists

ist am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in Mailand angekommen. Dies zeigen erste Bilder und Videos in den Sozialen Medien. Gemäss Sportjournalist Luca Manietti wird der 23-Jährige am Mittwoch den Medizintest bei derabsolvieren und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.🇨🇭Alter: 23 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 32 Mio. EuroBilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists

30 Millionen Euro bezahlte Real Madrid im Januar 2020 für den gerade 18 Jahre alt gewordenenan Flamengo. Der brasilianische Offensivspieler wurde ab dem folgenden Sommer stets verliehen, erst für zwei Jahre an Borussia Dortmund, dann an Girona, Frosinone und zuletzt an den spanischen Zweitligist Granada. In fünfeinhalb Saisons kam er für seinen Stammklub zu keinem einzigen Profieinsatz, nun verlässt er die Königlichen wieder. Reinier wechselt zurück nach Brasilien zu. Der 23-Jährige ist bereits in Belo Horizonte gelandet und wurde dort von den Fans empfangen. (nih)🇧🇷Alter: 23 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 1,5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 25 Spiele, 1 Tor, 4 Assists

setzt seine Fussball-Karriere wie angekündigt in Nordamerika fort. Der langjährige Profi der Bayern wechselt nach Kanada zu den. Dies gaben der Klub aus der Major League Soccer und der Spieler am Mittwoch bekannt.Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister war diesen Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden. Der Weltmeister von 2014 spielte seit der Jugend ununterbrochen für die Münchner und holte mit dem Klub unter anderem zweimal die Champions League und 13 Mal die Meisterschaft.In Vancouver erhält der 35-jährige Müller einen. Für die Whitecaps spielten einst auch der ehemalige FCZ-Stürmer Eric Hassli sowie die Schweizer Scott Sutter, Davide Chiumiento und Alain Rochat. (sda)

Dervermeldet den Zuzug von. Der 21-jährige Flügelspieler, der bei der PSV Eindhoven ausgebildet wurde, wechselt von der zweiten Mannschaft von Juventus Turin zum Klub aus der Super League.In den letzten zwei Saisons bestritt der Nationalspieler von Curaçao mit Juve 70 Spiele in der italienischen Serie C. Dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen. Beim FCZ erhält Comenencia einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilte. (riz/sda)🇨🇼Alter: 21 JahrePosition: FlügelspielerMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2024/25: 32 Spiele, 1 Assist

Nach zehn Jahren bei Tottenham setztseine Karriere in Nordamerika fort. Der ehemalige Captain der Spurs wechselt mit einem Zweijahresvertrag zum, wie der Klub aus der Major League Soccer mitteilte.Die Amerikaner überweisen für die Dienste des 33-jährigen Südkoreaners Medienberichten zufolge 26 Millionen Dollar, womit er zum Rekordtransfer der MLS avanciert. Die bislang höchste Ablöse, die ein Team aus Nordamerika für einen Neuzugang gezahlt hat, lag bei 22 Millionen Dollar. Der frühere St. Galler Stürmer Emmanuel Latte Lath hatte zu Jahresbeginn für diese Summe zu Atlanta United gewechselt. Son gab am vergangenen Wochenende überraschend seinen Abschied von Tottenham Hotspur bekannt. (riz/sda)🇰🇷Alter: 33 JahrePosition: FlügelspielerMarktwert: 20 Millionen EuroBilanz 2024/25: 46 Spiele, 11 Tore, 12 Assists

Der japanische Internationalewechselt innerhalb der Bundesliga vom SC Freiburg zuwie beide Klubs am Donnerstag bestätigten. Medienberichten zufolge lassen sich die Hessen den Transfer 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten.Doan wechselte im Sommer 2022 aus den Niederlanden nach Freiburg, wo er in 123 Pflichtspielen für die Breisgauer 26 Tore erzielte und 23 Vorlagen lieferte. Bei der Eintracht unterschrieb der 27-jährige Offensivspieler, der für Japan bislang 57 Länderspiele bestritt, einen bis im Juni 2030 gültigen Vertrag. (ram/sda)

Nach dem klaren 4:0-Erfolg im Härtetest gegen Tottenham Hotspur hat Max Eberl das Kapitelvorerst geschlossen. Der Sportvorstand vonerklärte bezüglich des Pokers um den deutschen Nationalspieler: «Wir haben glaube ich genug dazu gesagt. Wir haben uns um den Spieler bemüht, Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch.» (nih/t-online)🇩🇪Alter: 23 JahrePosition: Hängende SpitzeMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2024/25: 33 Spiele, 17 Tore, 3 Assists

ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Häberli wohl fündig geworden. Gemäss übereinstimmender Medienberichte stünden die Genfer vor der Verpflichtung des Franzosen. Der 53-Jährige war zwischen November 2023 und März 2024 Trainer des FC Nantes, zuvor stand er unter anderem bei Lille und Bordeaux an der Seitenlinie.Am gestrigen Donnerstagabend bei der 1:3-Niederlage gegen Utrecht in der Qualifikation zur Europa League standen bei Servette interimsweise noch Bojan Dimic und Alexandre Alphonse an der Seitenlinie. Am Sonntag tritt Servette gegen GC an. (nih)

Dieverkünden zwei Abgänge:wechselt zugeht zumnach Edinburgh. Beide Spieler waren seit 2022 bei den Bernern, wobei Ugrinic eine deutlich wichtigere Rolle spielte. Der offensive Mittelfeldspieler kam auf 122 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte. Vor zwei Jahren gab er zudem sein Debüt im Nationalteam und kam seither zu vier Teileinsätzen für die Schweiz.Nun versucht der 26-Jährige sein Glück in Spanien. Beim letztjährigen Liga-Zwölften unterschrieb er einen bis 2029 datierten Vertrag.Die Reise nach Norden macht dagegen Chaiwa, der bei Hibernian einen Dreijahresvertrag erhielt. In den drei Jahren bei den Bernern kam der sambische Nationalspieler zu 19 Einsätzen in der Super League. (nih/sda)🇿🇲Alter: 21 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 1,2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 19 Spiele🇨🇭Alter: 26 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 7 Mio. EuroBilanz 2024/25: 49 Spiele, 5 Tore, 7 Assists

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht fest: Der langjährige Stammgoaliewechselt in die Ligue 1 und unterschreibt bei dereinen Zweijahresvertrag.Der finnische Nationaltorhüter ist in Monaco als Nummer eins vorgesehen, was für Philipp Köhn schlechte Nachrichten sind. Der Schweizer kämpfte in der vergangenen Saison mit dem Polen Radoslaw Majecki um einen Platz in der Startelf und kam auf 19 Liga-Einsätze. Nun muss der 27-Jährige überlegen, wie es für ihn weitergeht.Neben Köhn trifft Hradecky bei der AS Monaco auch auf die Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria und Breel Embolo, um den es aber immer wieder Wechselgerüchte gibt. (vro/sda)🇫🇮Alter: 35 JahrePosition: GoalieMarktwert: 2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 35 Spiele, 38 Gegentore, 8 Spiele zu null

Das schwach in die Saison gestarteteverstärkt seine Offensive. Aus Auxerre stösstzu den Genfern.Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der 28-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Ayé, der in der letzten Saison zwei Tore in der höchsten französischen Liga erzielte, soll dabei helfen, die Genfer wieder auf Kurs zu bringen.Servette hatte nach drei Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen am Montag Trainer Thomas Häberli freigestellt. Am Donnerstag folgte in der Qualifikation für die Europa League die nächste Pleite. (sda/vro)🇸🇮Alter: 28 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 1,2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 27 Spiele, 2 Tore

hat das Buhlen um Leipzigs Stürmerfür sich entschieden. Der englische Rekordmeister lässt sich den Transfer des 22-jährigen slowenischen Internationalen 76,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen Bonuszahlungen von 8,5 Millionen Euro.Sesko war vor zwei Jahren für rund 24 Millionen Euro von Salzburg zu Leipzig gewechselt und erzielte in 64 Bundesliga-Spielen 27 Tore für die Sachsen. Nach aktuellem Stand ist er Leipzigs zweitteuerster Verkauf. Der Kroate Josko Gvardiol hatte dem Klub bei seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer 2023 insgesamt über 90 Millionen Euro eingebracht.Sesko unterschrieb bei Manchester United einen bis im Sommer 2030 gültigen Vertrag. (nih/sda)🇸🇮Alter: 22 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 70 Mio. EuroBilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists

Abgesehen von Verletzungen warbei der AC Milan seit seiner Ankunft vor drei Jahren eigentlich gesetzt. Gegen Ende der letzten Saison kam der 24-jährige Innenverteidiger aber immer weniger zum Einsatz, nun dürfte er den Verein definitiv verlassen. Gemäss übereinstimmender Medienberichte ist sich der dreifache deutsche Nationalspieler – sein letzter Einsatz ist bereits fast zwei Jahre her – miteinig. Auch die AC Milan habe für einen Wechsel grünes Licht gegeben. Die Ablösesumme belaufe sich auf 40 Millionen Euro, Thiaw soll vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Bei Newcastle würde er ein Konkurrent für den Schweizer Fabian Schär. (nih)🇩🇪Alter: 24 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 18 Mio. EuroBilanz 2024/25: 31 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Der englische Meister Liverpool hat den uruguayischen Angreifernach Saudi-Arabien ziehen lassen. Der 26-Jährige wechselt für kolportierte 53 Millionen Euro zu. Für die Reds erzielte Nuñez in 143 Einsätzen 40 Tore und wurde vergangene Saison Meister in der Premier League. (nih/sda/apa)🇺🇾Alter: 26 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 45 Mio. EuroBilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

Nach drei Jahren bei YB wechselt Mittelfeldspieler Filip Ugrinic für rund drei Millionen Euro – exklusive Bonuszahlungen – zum FC Valencia .

Nach Wochen des Wartens ist der Transfer endlich vollbracht. Am Mittwochabend meldet die AC Milan: «Jetzt ist es offiziell, Ardon ist einer von uns!» 40 Millionen Euro überweisen die Italiener nach Brügge. Jashari erhält einen Fünfjahresvertrag. Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wird in dieser Zeit zwölf Millionen Franken verdienen – mindestens. Gut möglich, dass sein Gehalt schon bald aufgebessert wird. Die neue Saison beginnt am 23. August mit einem Heimspiel im San Siro gegen Cremonese.