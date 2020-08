Sport

Unvergessen

Fabio Coltortis Flop gegen Luzern: «Die Energie war weg»



Bild: KEYSTONE

Unvergessen

Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League

11. August 2007: Mit 3:0 führt GC bei Luzern nach 62 Minuten. Der Mist scheint geführt. Doch die Innerschweizer kommen bis zur 88. Minute auf 2:3 heran – und in der Nachspielzeit geschieht, was sich niemand vorstellen kann.

Man hätte es ahnen müssen. An einem Tag, an dem der Fleisch gewordene Chancentod Demba Touré zwei Tore erzielt, da kann alles passieren. Alles.

Tatsächlich reiben sich die 13'000 Zuschauer auf der ausverkauften Luzerner Allmend verwundert – und die meisten enttäuscht – die Augen. 3:0 steht es nach gut einer Stunde, 3:0 für GC. Raul Bobadilla hatte schon in der 7. Minute getroffen und dann eben Touré zweimal (29. und 62.).

Bild: KEYSTONE

Doch Luzern kämpft sich zurück. Mauro Lustrinelli erzielt in der 68. Minute das 1:3, Mario Cantaluppi profitiert in der 88. Minute von einem stümperhaft verursachten Elfmeter und trifft zum 2:3.

Wird GC tatsächlich auch einen 3:0-Vorsprung verspielen? In der Woche zuvor gaben die Hoppers ein 2:0 gegen Aarau in den Schlusssekunden aus der Hand. Goalie Fabio Coltorti faustete dabei in der Nachspielzeit ins Leere und liess so das 2:2 zu.

«Beim Absprung ging mir die Energie weg»

Der Nati-Goalie steht auch dieses Mal wieder im Mittelpunkt, als die letzten Sekunden anbrechen. Cantaluppi bringt den Ball noch einmal aus dem Mittelfeld in Richtung Gehäuse. Er wird danach seine Verzweiflung so ausdrücken: «Ich wollte einfach noch einmal den Ball in den Strafraum spielen, vielleicht für ein Durcheinander sorgen.»

Chaos richtet er mit seiner Verzweiflungstat aber nicht an. Denn Coltorti stürmt aus dem Kasten, um den Ball beim Elfmeterpunkt unbedrängt aus der Luft zu pflücken. Doch der Goalie springt nicht ab, er lässt den Ball über sich ins Tor fliegen. 3:3! Niemand kann glauben, was passiert ist. GC-Trainer Hanspeter Latour sagt erst: «Er ist gestolpert.» Doch gestolpert ist sein Schützling nicht. Torschütze Cantaluppi schildert: «… und plötzlich sehe ich, wie Coltorti am Ball vorbeiläuft und dieser zum 3:3 ins Netz rollt.»

Für Aufklärung sorgt der Unglücksrabe selbst – mit einer legendären Aussage: «Es war ein weiter Ball, der eigentlich für mich bestimmt war. Beim Absprung ging mir die Energie weg. Deshalb knickte ich ein, statt aufzuspringen.» GC liegt nach dem Patzer nur auf Rang 8 in der Tabelle. Dabei «würde man in die Spitzengruppe gehören», ereifert sich die lokale Presse.

«Floptorti» und der überraschende Wechsel

Der «Blick» dagegen freut sich über das Malheur und titelt in gewohnt grossen Lettern und lustigem mit dem Wortspiel: «Festhütte dank ‹Floptorti›».

Schadenfreude kennt man auch bei TeleZüri. Oder vielleicht ist es ja wirklich nur eine gut gemeinte Aktion, als der VJ wenige Tage danach dem Keeper einen Isostar-Energieriegel schenkt. Coltorti nimmt's gelassen und bedankt sich artig.

Ob die Bilder des Flops bis an die spanische Nordküste gekommen sind, ist offen – aber unwahrscheinlich. Denn keine drei Wochen nach dem Fehlgriff zahlt Racing Santander 1,5 Millionen Franken, um den Schweizer Goalie zu verpflichten.

Bild: EPA

Coltorti hofft auf die Nummer 1, wird aber in seiner ersten Saison nur zu sieben Einsätzen kommen. Bis zum Liga-Debüt vergehen fast vier Monate. Dann darf er zwei Tage vor Weihnachten gegen Sevilla in den Kasten. 15 Gegentore kassierte Santander bis dahin in 16 Partien – mit Fabio Coltorti geht man 1:4 unter. Beim wegweisenden 1:2 lässt er einen harmlosen Freistoss aus 20 Metern passieren.

Über Spanien in die Bundesliga

Vier Jahre lang bleibt Coltorti in Spanien. Dann kommt er für eine Saison zurück in die Schweiz zu Lausanne und führt ab 2012 RB Leipzig als Stammkeeper in die Bundesliga. In der höchsten Liga spielt er in der Debütsaison allerdings nur einmal beim 4:0 gegen Darmstadt im April 2017. Mittlerweile ist der heute 39-Jährige zurückgetreten.

Bild: EPA/EPA

In der Nati kam der Krienser zu acht Einsätzen, an der WM 2006 war er als dritter Keeper mit dabei. Für die EM 2008 war er als Nummer 2 vorgesehen, er musste aber absagen. Nicht weil ihn die Energie verliess, sondern weil er verletzt war.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das sind die 28 teuersten Schweizer Fussballer Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter