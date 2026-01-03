wechselnd bewölkt-3°
Bild: keystone

Autobrand in Einstellhalle in Reinach BL führt zu starkem Rauch

03.01.2026, 10:1203.01.2026, 10:12

Beim Brand eines Autos in einer Einstellhalle in Reinach BL ist es in der Nacht auf Samstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei am Samstag mitteilte.

Das Auto geriet gegen 1.30 Uhr in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus der Einstellhalle des Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse, wie die Polizei schrieb. Die Feuerwehr habe den Brand rasch lokalisieren und löschen können.

Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner laut Communiqué die Liegenschaft verlassen, Es sei zu Geruchsbelästigungen gekommen.

Durch das Feuer und die Hitze wurden weitere Fahrzeuge in der Einstellhalle in Mitleidenschaft gezogen, wie es weiter hiess. Die Brandursache sei derzeit noch nicht restlos geklärt und werde von Spezialisten untersucht.

Alertswiss-Warnung in der Nacht

Die Situation sei unter Kontrolle, hatte die Kantonspolizei Basel-Landschaft bereits in der Nacht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt.

Die Anwohnerinnen und Anwohner waren über die Warn-App Alertswiss aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Zudem hatten die Behörden des Kantons Basel-Landschaft die Bevölkerung kurz vor 02.30 Uhr dazu aufgerufen, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen. (sda)

Wie du dich im Brandfall verhalten solltest
Wie du dich im Brandfall verhalten solltest

Der Brand in Crans-Montana macht deutlich, wie schnell sich gefährliche Situationen entwickeln können

Um im Ernstfall richtig zu reagieren, ist ein grundlegendes Wissen entscheidend. Damit du in Zukunft das nötige Know-how dafür besitzt, haben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall zusammengetragen.

So werden die Brandopfer im Zürcher Universitätsspital versorgt
Video: ch media
