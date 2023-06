Klimaaktivistin Greta Thunberg kündigt Besuch in Basel an

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wird voraussichtlich am Samstag in Basel an der Kundgebung «Peoples Parade» teilnehmen. Dies teilten die Organisatoren am Freitag mit. Thunberg kündigte ihre Teilnahme zudem via Twitter an.

Die Kundgebung richtet sich gegen die Finanzierung von fossilen Brennstoffen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Angekündigt wird auch eine Petition an die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. (sda)