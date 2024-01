Im vergangenen Oktober hatte eine ganze Reihe von falschen Bombendrohungen am Flughafen Euroairport gegeben. In der Folge musste der Flughafen jeweils zeitweise geräumt werden. (sda)

Coop schlägt alle: Welche Grossverteiler am stärksten wachsen – und welche kämpfen

In den letzten zehn Jahren wurden Hunderte Supermärkte in der Schweiz eröffnet. Besonders Coop legte zu und könnte bald auf über 1000 Filialen anwachsen, während die Migros hinterherhinkt und Spar schrumpfte. Das zeigt eine exklusive Auswertung.

Knapp 1000 Menschen leben im Verzascatal im Kanton Tessin. An schönen Tagen kommt ein Vielfaches an Touristinnen und Touristen dazu, die über die Römerbrücke in Lavertezzo schlendern. Bald tun sie das auch mit einem Dreieckssandwich und einer Cola aus dem Supermarkt in der Hand: Coop eröffnet in voraussichtlich einem Jahr eine neue Filiale im Tal.