Albino-Rehe lösen jeweils grosse Faszination aus (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Albino-Reh in Basel gesichtet – Jäger appelliert: «In Ruhe lassen»

Mehr «Schweiz»

In der Region Basel ist laut der «Basler Zeitung» ein weisses Reh gesichtet worden. Der Riehener Jagdaufseher Walo Stiegeler habe die Sichtung des Albino-Rehs gegenüber der Zeitung bestätigt.

Solche Tiere lösten jeweils grosse Faszination aus und zögen zahlreiche Schaulustige an. Dies bereite Sorgen, da der Andrang den Tieren schade und sie stresse.

In der Dreilandregion sei die Wahrscheinlichkeit für solche Begegnungen höher als anderswo in der Schweiz. «Das liegt an den Genen der hier ansässigen Tiere», sagte Stiegeler der Zeitung.

Er appellierte, das Reh nicht zu suchen und Abstand zu halten sowie Hunde anzuleinen: «Lassen Sie es in Ruhe und suchen Sie das Tier auf keinen Fall auf eigene Faust.» Dies würde den Wildtieren schaden und sie verängstigen, so Stiegeler.

Was ist Albinismus? Albinismus ist eine seltene und angeborene Stoffwechselstörung aufgrund eines Gendefekts. Dies führt zu einem Mangel des Pigments Melanin und zu weissen Haaren, Federn oder weisser Haut.

(ome/sda)