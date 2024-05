Besetzer der Uni Basel gehen nicht auf Ultimatum ein

Die Besetzerinnen und Besetzer der Universität Basel haben entschieden, auf das Ultimatum der Uni-Leitung nicht einzugehen. Das teilten sie am Dienstagabend nach einer Vollversammlung mit.

Die Besatzer an der Uni Basel mit einem Transparent. Bild: keystone

«Wir bleiben, bis unsere Forderungen ernst genommen werden», hiess es in der Pressemitteilung. Die Universität hatte die Protestierenden zuvor aufgefordert, die Räumlichkeiten bis Dienstagabend 20 Uhr zu verlassen.

Solange sich die Hochschule den Forderungen nicht ernsthaft stelle, werde die Besetzung fortgesetzt, teilten die Aktivisten mit. Sie riefen zu einem öffentlichen Dialog am Mittwochmittag auf. Die Universität solle sich den Sorgen und Forderungen ihrer Studierenden direkt stellen, anstatt hinter verschlossenen Türen mit einer kleinen Delegation zu verhandeln.

Das läuft in Zürich: Uni Zürich von Pro-Palästina-Protestierenden besetzt – Aktion endet kurz nach 17 Uhr

Mehr als 50 Personen, darunter Professorinnen und Professoren sowie Angestellte aus dem Mittelbau, haben sich unterdessen mit den Protestierenden solidarisiert. «Wir bitten das Rektorat, unverzüglich in einen offenen Dialog mit den Studierenden zu treten, die das Bernouillanum besetzen», hiess es in dem offenen Brief. (dab/sda)