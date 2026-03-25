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Gericht verurteilt Basler Polizisten zu Freiheitsstrafe

Gewalt gegen Asylsuchende: Gericht verurteilt Basler Polizisten zu Freiheitsstrafe

25.03.2026, 16:0225.03.2026, 16:02

Das Strafgericht hat einen inzwischen freigestellten Basler Polizisten am Mittwochnachmittag wegen schwerer Gewalt gegen zwei Asylsuchende zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Schild des Gerichtes fuer Strafsachen in Basel, am Freitag, 4. Februar 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Das Strafgericht hat einen Basler Polizisten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.Bild: KEYSTONE

Schuldig gesprochen wurde der Polizist unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens, der mehrfachen schweren Körperverletzung und des Amtsmissbrauchs.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 34-jährige Polizist zwei Asylsuchende im Februar und März 2023 bei einer Kontrolle bei der Dreirosenanlage in Basel im Polizeiwagen und auf der Wache brutal verprügelt hatte.

Der Angeklagte hatte die ihm vorgeworfenen Taten bei der Verhandlung vom vergangenen Freitag vehement bestritten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden. (hkl/sda)

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