Basler Züchter präparierte Kamikazetauben um Falken zu vergiften – geständig

Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft starben mindestens sechs Wanderfalken in Basel an der vergifteten Beute. Diese Greifvögel stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten des Bundes. Das sei ihm nicht bekannt gewesen, sagte der Taubenhalter.

Der beschuldigte Taubenzüchter hat am Freitag vor dem Basler Strafgericht gestanden, mehrere Wanderfalken und Mäusebussarde vergiftet zu haben. Er soll sogenannte Kamikazetauben mit einem hochgiftigen Pestizid gegen die Greifvögel präpariert haben.

Eine Taube gönnt sich in Bern einen Schluck Wasser, August 2023.

Eine Taube gönnt sich in Bern einen Schluck Wasser, August 2023. Bild: keystone

