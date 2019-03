Schweiz

Getöteter Basler Bub (†7): Hunderte Menschen am Trauermarsch



bild: az

Getöteter Basler Bub (†7): Hunderte Menschen sind zum Trauermarsch gekommen

Dem Aufruf zu einem Trauermarsch in Basel sind Hunderte Personen gefolgt, um dem Schulbub (†7) zu gedenken. Er ist am Donnerstag von einer Frau (74) mit einem Messer getötet worden.

Hunderte Menschen haben sich kurz vor 14 Uhr im Schützenmattpark in Basel versammelt. Es sind viele Albaner aber auch Schweizer zugegen. Unter den Trauernden sind auch Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann und Erziehungsdirektor Conradin Cramer.

Zum Trauermarsch hatte der Aargauer Emi Salahi aufgerufen. Selbst Vater einer 10-jährigen Tochter, hatte ihn der Tod des Jungen betroffen gemacht.

Der 7-Jährige war am Donnerstagmittag von einer wohl verwirrten Frau mit einem Messer tödlich verletzt worden. Das Kind, dessen Eltern aus dem Kosovo stammen, wurde am Samstagmittag in der Ortschaft Gjilan beigesetzt. So war es in der Todesanzeige angekündigt worden.

Der Trauermarsch führt vom Schützenmattpark zum Tatort am St.Galler Ring. (hot/zam/jk)

