Baulichtorganisationen ziehen positive Bilanz zu ruhiger Basler Fasnacht

Die diesjährige Basler Fasnacht hat Baulichtorganisationen auf Trab gehalten. Die Sanität bewältigte mit 79 Einsätzen fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Laut Polizeiangaben verlief die Fasnacht grundsätzlich sehr ruhig und fröhlich.

Die Mitarbeitenden der Polizei waren demnach an den verschiedenen Treffpunkten präsent. Bild: keystone

Wie jedes Jahr habe die Kantonspolizei die «drei scheenste Dääg» mit einem grossen Aufgebot begleitet, sei sichtbar präsent und bereit gewesen, bei jeglichen Störungen zu intervenieren, teilte die Kantonspolizei Basel am Donnertag mit.

Die Berufsfeuerwehr hatte sechs kleine Einsätze und Auslösungen von Brandmeldeanlagen in der Innenstadt zu bewältigen, wie es in der Bilanz heisst.

Auch in diesem Jahr seien zahlreiche Kinderbadges verteilt und getragen worden. Dies sei bei der Zusammenführung von verlorenen Kindern mit ihren Begleitpersonen hilfreich gewesen. Die Polizei habe 29 Mal die Kinder mit ihren Begleitpersonen zusammenführen können. Im Vorjahr seien es 15 Kinder gewesen.

Die Polizei schleppte deutlich mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahr: Es waren 292 Fahrzeuge – im Vorjahr waren es 194 Fahrzeuge gewesen.

Aufklärung hat Wirkung

Die Informationen in den sozialen Medien zu den Fasnachtsgepflogenheiten, die im Vorfeld vermittelt wurden, scheinen bei den Jugendlichen gut angekommen zu sein, wie die Polizei festhält.

Die Mitarbeitenden der Polizei, insbesondere der Jugend- und Präventionspolizei, waren demnach an den verschiedenen Treffpunkten präsent und suchten das Gespräch mit den Anwesenden. Dadurch hätten die unschönen Szenen wie an der Fasnacht 2025 verhindert werden können, hiess es. (sda)