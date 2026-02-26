freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Basel: Baulichtorganisationen ziehen positive Bilanz zur Fasnacht

Baulichtorganisationen ziehen positive Bilanz zu ruhiger Basler Fasnacht

26.02.2026, 11:0826.02.2026, 11:08

Die diesjährige Basler Fasnacht hat Baulichtorganisationen auf Trab gehalten. Die Sanität bewältigte mit 79 Einsätzen fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Laut Polizeiangaben verlief die Fasnacht grundsätzlich sehr ruhig und fröhlich.

Eine Clique beim Gaessle an der Kinderfasnacht in Basel, am Dienstag, 24. Februar 2026. Am zweiten der drey scheenschte Daeaeg ueben sich die Binggis (Kinder) begleitet von Erwachsenen in der Pflege d ...
Die Mitarbeitenden der Polizei waren demnach an den verschiedenen Treffpunkten präsent.Bild: keystone

Wie jedes Jahr habe die Kantonspolizei die «drei scheenste Dääg» mit einem grossen Aufgebot begleitet, sei sichtbar präsent und bereit gewesen, bei jeglichen Störungen zu intervenieren, teilte die Kantonspolizei Basel am Donnertag mit.

Die Berufsfeuerwehr hatte sechs kleine Einsätze und Auslösungen von Brandmeldeanlagen in der Innenstadt zu bewältigen, wie es in der Bilanz heisst.

Auch in diesem Jahr seien zahlreiche Kinderbadges verteilt und getragen worden. Dies sei bei der Zusammenführung von verlorenen Kindern mit ihren Begleitpersonen hilfreich gewesen. Die Polizei habe 29 Mal die Kinder mit ihren Begleitpersonen zusammenführen können. Im Vorjahr seien es 15 Kinder gewesen.

Die Polizei schleppte deutlich mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahr: Es waren 292 Fahrzeuge – im Vorjahr waren es 194 Fahrzeuge gewesen.

Aufklärung hat Wirkung

Die Informationen in den sozialen Medien zu den Fasnachtsgepflogenheiten, die im Vorfeld vermittelt wurden, scheinen bei den Jugendlichen gut angekommen zu sein, wie die Polizei festhält.

Die Mitarbeitenden der Polizei, insbesondere der Jugend- und Präventionspolizei, waren demnach an den verschiedenen Treffpunkten präsent und suchten das Gespräch mit den Anwesenden. Dadurch hätten die unschönen Szenen wie an der Fasnacht 2025 verhindert werden können, hiess es. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Besten Bilder der Basler Fasnacht 2026
1 / 12
Die Besten Bilder der Basler Fasnacht 2026

In den frühen Morgenstunden des 23. Februar startete die Basler Fasnacht.
quelle: keystone / georgios kefalas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Welche Kostüme sind okay an der Fasnacht?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Explosion sorgte im Umkreis von 10 Kilometern für Schäden – weitere Sprengungen geplant
In Illnau-Effretikon ist es am Mittwoch zu einer unkontrollierten Explosion bei der Vernichtung von Sprengmitteln gekommen. Bisher sind bei der Polizei über 70 Meldungen eingegangen. Am Schadensplatz werden nun weitere explosive Stoffe kontrolliert vernichtet.
Auf dem Gelände der Versuchs- und Testanlage Tätsch im Weiler Luckhausen bei Illnau-Effretikon hat sich am Mittwochnachmittag eine Explosion ereignet, die kilometerweit zu hören und zu spüren war. Später wurde bekannt, dass es bei der kontrollierten Vernichtung von Sprengmitteln zum Unfall kam. Zwei Personen wurden verletzt, über die Schäden gab es am Mittwoch noch keine Übersicht.
Zur Story