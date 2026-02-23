bedeckt
Der Morgenstreich pfeift und trommelt die Basler Fasnacht ein

Fasnachtscliquen ziehen mit Laternen durch die Strassen am Morgenstreich in Basel, am Montag, 23. Februar 2026. Mit dem Morgestraich beginnen am Montagmorgen um 04:00 Uhr die drey scheenschte Daeaeg i ...
In Basel hat die Fasnacht am Montagmorgen begonnen.Bild: keystone

Los geht's in Basel: Morgenstreich läutet Fasnacht ein

Die Fasnacht in Basel hat am Montag um 4 Uhr morgens mit dem Morgenstreich begonnen.
23.02.2026, 05:5723.02.2026, 05:57

Nach dem Lichterlöschen erhellten die Laternen der Cliquen zu Klängen von Piccolos und Trommeln die Innenstadt.

Das Wetter war verhältnismässig mild und es strömten tausende Menschen in die Stadt, um das Spektakel mitzuerleben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Auf ersten Blick setzten sich viele Sujets mit Themen auseinander, die das vergangene Jahr prägten und wohl auch dieses Jahr dominant sein werden, so etwa mit US-Präsident Donald Trump und seinen Zöllen. (sda)

