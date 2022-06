«Unsere eigenen Regeln»: 300 Rocker warten in Bern auf Urteil

Warten aufs Urteil in Bern. Bild: watson

Vor der Urteilsverkündigung im Berner Rockerprozess haben sich neben dem Gerichtsgebäude in Bern schätzungsweise 300 Rocker versammelt. Sie gehören mehreren Motorradclubs an

Einige von ihnen hängten an Gittern ein Plakat auf, auf dem auf eine Internetseite mit einem «Statement» der Schweizer Motorradclubs verwiesen wird. Auf dieser Internetseite ist zu lesen, dass die Motorradclubs in der Schweiz seit 50 Jahren «unser eigenes System und unsere eigenen Regeln» hätten, was die Biker- und Motorradclub-Szene betreffe.

Das freundschaftliche und friedliche Verhältnis unter den Clubs beruhe auf gegenseitigem Respekt und werde durch viele gemeinsame Ausfahrten, Partys und Meetings gestützt. Das solle auch so bleiben. «Andere Zustände» brauche es nicht. Die Clubs stünden «geschlossen» hinter diesem System.

Das ist offenbar eine Anspielung auf den «Bandidos»-Motorradclub, welcher sich in der Schweiz niederlassen will - ein Umstand, der zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen von 2019 in Belp BE führte, um welche es im Prozess ging.

Die Rocker versammelten sich auf der Berner Schützenmatte, also dem Platz vor dem alternativen Kulturzentrum Reitschule. Gut hundert Meter weiter steht das Amthaus, in dem die Urteilsverkündigung über die Bühne geht. Grüppchenweise fuhren die Rocker auf ihren schweren Maschinen vor und begrüssten sich, sobald sie die Motorräder abgestellt hatten.

Laut den Aufschriften auf den Kutten gehören sie zu ganz unterschiedlichen Clubs - zahlreiche Clubs unterstützen laut der auf dem Internet aufgeschalteten Stellungnahme auch dieses «Statement».

Die Polizei beobachtet die Lage mit einem grossen Aufgebot. Ein Wasserwerfer stand bereit. Kurz nach acht Uhr morgens war die Lage ruhig. (aeg/sda)