Lauterbrunnen: Mängel in Gastrobetrieben festgestellt

Nach Brand in Crans-Montana: Lauterbrunnen stellt Mängel in Gastrobetrieben fest

16.01.2026, 14:1416.01.2026, 14:14

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana haben viele Kantone und Gemeinden angefangen, erneute oder strengere Brandschutzkontrollen durchzuführen.

So auch die Gemeinde Lauterbrunnen im Kanton Bern, wie «Le Nouvelliste» berichtet. In den Gemeinden Lauterbrunnen und Wengen finden am Freitag und am Wochenende der Skiweltcup statt.

Beautiful Lauterbrunnen, Switzerland, in 1951 bild: reddit
Wengen und Lauterbrunnen werden nach den Skirennen zu Party-Dörfern für alle Ski-Fans.

Das zieht entsprechend viele Ski-Fans und Partygäste ins Berneroberland. Aus Vorsorge hat die Gemeinde Lauterbrunnen deswegen die verschiedenen Gastrobetriebe auf den Brandschutz und die Sicherheit geprüft.

Bei den Kontrollen wurden in verschiedenen Betrieben zahlreiche Mängel festgestellt. Diese hätten hauptsächlich mit Notausgängen, der Beleuchtung und dem Brandschutz zu tun.

Einige der Betriebe seien vorübergehend geschlossen worden, bis alles wieder den Vorschriften entspreche. Nach erneuten Krontrollen seien in allen Lokalen alle Mängel behoben worden. (nib)

Mehr zum Lauberhornrennen:
Sonne, Berge, Feuz: Das perfekte Skifest am Lauberhorn 2018
1 / 23
Sonne, Berge, Feuz: Das perfekte Skifest am Lauberhorn 2018
Schweizer Fahnen, so weit das Auge reicht: Am Lauberhorn feierten die Fans 2018 einen Heimsieg durch Beat Feuz.
quelle: ap/ap / gabriele facciotti
Einmaliger Gebrauch: Grauenhafte Bilder aus Wengen - so schlimm ist es wirklich
Video: extern / rest
1
