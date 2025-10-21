Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Endlich, die Skisaison steht wieder vor der Türe. Der Auftakt bei den Männer sowie den Frauen findet vom 25. und 26. Oktober in Sölden statt.
Damit du kein Rennen verpasst, findest du hier das komplette Programm der Frauen und Männer für die Ski-Saison 2025/2026.
Kommende Rennen
25. / 26. Oktober in Sölden 🇦🇹
- Samstag, 25. Oktober: Riesenslalom Frauen
- Samstag, 26. Oktober: Riesenslalom Männer
15. / 16. November in Levi 🇫🇮
- Samstag, 15. November: Slalom Frauen
- Sonntag, 16. November: Slalom Männer
22. / 23. November in Gurgl 🇦🇹
- Samstag, 22. November: Slalom Männer
- Sonntag, 23. November: Slalom Frauen
27. - 30. November in Copper Mt. 🇺🇸
- Donnerstag, 27. November: Super-G Männer
- Freitag, 28. November: Riesenslalom Männer
- Samstag, 29. November: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 30. November: Slalom Frauen
4. - 7. Dezember in Beaver Creek 🇺🇸
- Donnerstag, 4. Dezember: Abfahrt Männer
- Freitag, 5. Dezember: Abfahrt Männer
- Samstag, 6. Dezember: Super-G Männer
- Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer
6. / 7. Dezember in Tremblant 🇨🇦
- Samstag, 6. Dezember: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer
12. - 14. Dezember in St. Moritz 🇨🇭
- Freitag, 12. Dezember: Abfahrt Frauen
- Samstag, 13. Dezember: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 14. Dezember: Super-G Frauen
13. / 14. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷
- Samstag, 13. Dezember: Riesenslalom Männer
- Sonntag, 14. Dezember: Slalom Männer
16. Dezember in Courchevel 🇫🇷
- Dienstag, 16. Dezember: Slalom Frauen
19. / 20. Dezember in Val Gardena / Gröden 🇮🇹
- Freitag, 19. Dezember: Super-G Männer
- Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Männer
20. / 21. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷
- Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 21. Dezember: Super-G Frauen
21. / 22. Dezember in Alta Badia 🇮🇹
- Sonntag, 21. Dezember: Riesenslalom Männer
- Montag, 22. Dezember: Slalom Männer
27. Dezember in Livigno 🇮🇹
- Samstag, 27. Dezember: Super-G Männer
27. / 28. Dezember in Semmering 🇦🇹
- Samstag, 27. Dezember: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 28. Dezember: Slalom Frauen
3. / 4. Januar in Kranjska Gora 🇸🇮
- Samstag, 3. Januar: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 4. Januar: Slalom Frauen
7. Januar un Madonna Di Campiglio 🇮🇹
- Mittwoch, 7. Januar: Slalom Männer
10. / 11. Januar in Zauchensee 🇦🇹
- Samstag, 10. Januar: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 11. Januar: Super-G Frauen
10. / 11. Januar in Adenboden 🇨🇭
- Samstag, 10. Januar: Riesenslalom Männer
- Sonntag, 11. Januar: Slalom Männer
13. Januar in Flachau 🇦🇹
- Dienstag, 13. Januar: Slalom Frauen
16. - 18. Januar in Wengen 🇨🇭
- Freitag, 16. Januar: Super-G Männer
- Samstag, 17. Januar: Abfahrt Männer
- Sonntag, 18. Januar: Slalom Männer
17. / 18. Januar in Tarvisio 🇮🇹
- Samstag, 17. Januar: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 18. Januar: Super-G Frauen
20. Januar in Kronplatz 🇮🇹
- Dienstag, 20. Januar: Riesenslalom Frauen
23. - 25. Januar in Kitzbühl 🇦🇹
- Freitag, 23. Januar: Super-G Männer
- Samstag, 24. Januar: Abfahrt Männer
- Sonntag, 25. Januar: Slalom Männer
24. / 25. Januar in Spindlermühle 🇨🇿
- Samstag, 24. Januar: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 25. Januar: Slalom Frauen
27. / 28. Januar in Schladming 🇦🇹
- Dienstag, 27. Januar: Riesenslalom Männer
- Mittwoch, 28. Januar: Slalom Männer
30. Januar - 1. Februar in Crans Montana 🇨🇭
- Freitag, 30. Januar: Abfahrt Frauen
- Samstag, 31. Januar: Super-G Frauen
- Sonntag, 1. Februar: Abfahrt Männer
28. Februar - 1. März in Soldeu 🇦🇩
- Samstag, 28. Februar: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 1. März: Super-G Frauen
28. Februar - 1. März in Garmisch Partenkirchen 🇩🇪
- Samstag, 28. Februar: Abfahrt Männer
- Sonntag, 1. März: Super-G Männer
7. / 8. März in Val di Fassa 🇮🇹
- Samstag, 7. März: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 8. März: Super-G Frauen
7. / 8. März in Kranjska Gora 🇸🇮
- Samstag, 7. März: Riesenslalom Männer
- Sonntag, 8. März: Slalom Männer
14. / 15. März in Courchevel 🇫🇷
- Samstag, 14. März: Abfahrt Männer
- Sonntag, 15. März: Super-G Männer
14. / 15. März in Are 🇸🇪
- Samstag, 14. März: Riesenslalom Frauen
- Sonntag, 15. März: Slalom Frauen
21. März - 25. März in Lillehammer 🇳🇴
- Samstag, 21. März: Abfahrt Männer
- Samstag, 21. März: Abfahrt Frauen
- Sonntag, 22. März: Super-G Männer
- Sonntag, 22. März: Super-G Frauen
- Dienstag, 24. März: Riesenslalom Männer
- Dienstag, 24. März: Slalom Frauen
- Mittwoch, 25. März: Slalom Männer
- Mittwoch, 25. März: Riesenslalom Frauen
Die wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup
Wie werden die Punkte verteilt?
Pro Skirennen erhalten die besten 30 Fahrerinnen oder Fahrer Punkte. Ausgenommen sind solche, die in einem Rennen zwar in den Top 30 klassiert sind, deren Rückstand aber mehr als acht Prozent (z.B. weil der Fahrerin oder dem Fahrer ein grober Fehler unterlief) der Siegerzeit beträgt – in diesem Fall gibt es keine Punkte. Die ersten sechs erhalten folgende Punktzahl:
- 100 Punkte
- 80 Punkte
- 60 Punkte
- 50 Punkte
- 45 Punkte
- 40 Punkte
Danach nimmt die Punktzahl in Vierer-Schritten ab, ab Platz 8 in Dreier-Schritten, ab Platz 10 in Zweier-Schritten und ab Platz 15 schliesslich in Einer-Schritten – bis zu Platz 30, der oder die erhält einen Punkt.
Wie viele Skirennen gibt es insgesamt in dieser Saison?
Im Winter 2025/26 werden bei den Frauen 37 Rennen ausgetragen, bei den Männern sind es 38 Rennen. Also insgesamt 75 Rennen stehen auf dem Programm diesen Winter.
Wie viele Rennen finden in der Schweiz statt?
Die Schweiz ist 2025/26 viermal Austragungsland im alpinen Ski-Weltcup. Drei Rennen finden in St. Moritz statt, zwei in Adelboden, drei in Wengen und drei in Crans Montana. Insgesamt werden auf Schweizer Boden diese Saison 11 Ski-Rennen des Weltcups ausgetragen.