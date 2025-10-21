Hier findest du alle Startzeiten der Skirennen der aktuellen Saison. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26

Mehr «Sport»

Endlich, die Skisaison steht wieder vor der Türe. Der Auftakt bei den Männer sowie den Frauen findet vom 25. und 26. Oktober in Sölden statt.

Damit du kein Rennen verpasst, findest du hier das komplette Programm der Frauen und Männer für die Ski-Saison 2025/2026.

Kommende Rennen

25. / 26. Oktober in Sölden 🇦🇹

Samstag, 25. Oktober: Riesenslalom Frauen

Samstag, 26. Oktober: Riesenslalom Männer

15. / 16. November in Levi 🇫🇮

Samstag, 15. November: Slalom Frauen

Sonntag, 16. November: Slalom Männer

22. / 23. November in Gurgl 🇦🇹

Samstag, 22. November: Slalom Männer

Sonntag, 23. November: Slalom Frauen

27. - 30. November in Copper Mt. 🇺🇸

Donnerstag, 27. November: Super-G Männer

Freitag, 28. November: Riesenslalom Männer

Samstag, 29. November: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 30. November: Slalom Frauen

4. - 7. Dezember in Beaver Creek 🇺🇸

Donnerstag, 4. Dezember: Abfahrt Männer

Freitag, 5. Dezember: Abfahrt Männer

Samstag, 6. Dezember: Super-G Männer

Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer

6. / 7. Dezember in Tremblant 🇨🇦

Samstag, 6. Dezember: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer

12. - 14. Dezember in St. Moritz 🇨🇭

Freitag, 12. Dezember: Abfahrt Frauen

Samstag, 13. Dezember: Abfahrt Frauen

Sonntag, 14. Dezember: Super-G Frauen

13. / 14. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷

Samstag, 13. Dezember: Riesenslalom Männer

Sonntag, 14. Dezember: Slalom Männer

16. Dezember in Courchevel 🇫🇷

Dienstag, 16. Dezember: Slalom Frauen

19. / 20. Dezember in Val Gardena / Gröden 🇮🇹

Freitag, 19. Dezember: Super-G Männer

Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Männer

20. / 21. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷

Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Frauen

Sonntag, 21. Dezember: Super-G Frauen

21. / 22. Dezember in Alta Badia 🇮🇹

Sonntag, 21. Dezember: Riesenslalom Männer

Montag, 22. Dezember: Slalom Männer

27. Dezember in Livigno 🇮🇹

Samstag, 27. Dezember: Super-G Männer

27. / 28. Dezember in Semmering 🇦🇹

Samstag, 27. Dezember: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 28. Dezember: Slalom Frauen

3. / 4. Januar in Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 3. Januar: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 4. Januar: Slalom Frauen

7. Januar un Madonna Di Campiglio 🇮🇹

Mittwoch, 7. Januar: Slalom Männer

10. / 11. Januar in Zauchensee 🇦🇹

Samstag, 10. Januar: Abfahrt Frauen

Sonntag, 11. Januar: Super-G Frauen

10. / 11. Januar in Adenboden 🇨🇭

Samstag, 10. Januar: Riesenslalom Männer

Sonntag, 11. Januar: Slalom Männer

13. Januar in Flachau 🇦🇹

Dienstag, 13. Januar: Slalom Frauen

16. - 18. Januar in Wengen 🇨🇭

Freitag, 16. Januar: Super-G Männer

Samstag, 17. Januar: Abfahrt Männer

Sonntag, 18. Januar: Slalom Männer

17. / 18. Januar in Tarvisio 🇮🇹

Samstag, 17. Januar: Abfahrt Frauen

Sonntag, 18. Januar: Super-G Frauen

20. Januar in Kronplatz 🇮🇹

Dienstag, 20. Januar: Riesenslalom Frauen

23. - 25. Januar in Kitzbühl 🇦🇹

Freitag, 23. Januar: Super-G Männer

Samstag, 24. Januar: Abfahrt Männer

Sonntag, 25. Januar: Slalom Männer

24. / 25. Januar in Spindlermühle 🇨🇿

Samstag, 24. Januar: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 25. Januar: Slalom Frauen

27. / 28. Januar in Schladming 🇦🇹

Dienstag, 27. Januar: Riesenslalom Männer

Mittwoch, 28. Januar: Slalom Männer

30. Januar - 1. Februar in Crans Montana 🇨🇭

Freitag, 30. Januar: Abfahrt Frauen

Samstag, 31. Januar: Super-G Frauen

Sonntag, 1. Februar: Abfahrt Männer

28. Februar - 1. März in Soldeu 🇦🇩

Samstag, 28. Februar: Abfahrt Frauen

Sonntag, 1. März: Super-G Frauen

28. Februar - 1. März in Garmisch Partenkirchen 🇩🇪

Samstag, 28. Februar: Abfahrt Männer

Sonntag, 1. März: Super-G Männer

7. / 8. März in Val di Fassa 🇮🇹

Samstag, 7. März: Abfahrt Frauen

Sonntag, 8. März: Super-G Frauen

7. / 8. März in Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 7. März: Riesenslalom Männer

Sonntag, 8. März: Slalom Männer

14. / 15. März in Courchevel 🇫🇷

Samstag, 14. März: Abfahrt Männer

Sonntag, 15. März: Super-G Männer

14. / 15. März in Are 🇸🇪

Samstag, 14. März: Riesenslalom Frauen

Sonntag, 15. März: Slalom Frauen

21. März - 25. März in Lillehammer 🇳🇴

Samstag, 21. März: Abfahrt Männer

Samstag, 21. März: Abfahrt Frauen

Sonntag, 22. März: Super-G Männer

Sonntag, 22. März: Super-G Frauen

Dienstag, 24. März: Riesenslalom Männer

Dienstag, 24. März: Slalom Frauen

Mittwoch, 25. März: Slalom Männer

Mittwoch, 25. März: Riesenslalom Frauen

Die wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup

Wie werden die Punkte verteilt?

Pro Skirennen erhalten die besten 30 Fahrerinnen oder Fahrer Punkte. Ausgenommen sind solche, die in einem Rennen zwar in den Top 30 klassiert sind, deren Rückstand aber mehr als acht Prozent (z.B. weil der Fahrerin oder dem Fahrer ein grober Fehler unterlief) der Siegerzeit beträgt – in diesem Fall gibt es keine Punkte. Die ersten sechs erhalten folgende Punktzahl:

100 Punkte 80 Punkte 60 Punkte 50 Punkte 45 Punkte 40 Punkte

Danach nimmt die Punktzahl in Vierer-Schritten ab, ab Platz 8 in Dreier-Schritten, ab Platz 10 in Zweier-Schritten und ab Platz 15 schliesslich in Einer-Schritten – bis zu Platz 30, der oder die erhält einen Punkt.

Wie viele Skirennen gibt es insgesamt in dieser Saison?

Im Winter 2025/26 werden bei den Frauen 37 Rennen ausgetragen, bei den Männern sind es 38 Rennen. Also insgesamt 75 Rennen stehen auf dem Programm diesen Winter.

Wie viele Rennen finden in der Schweiz statt?

Die Schweiz ist 2025/26 viermal Austragungsland im alpinen Ski-Weltcup. Drei Rennen finden in St. Moritz statt, zwei in Adelboden, drei in Wengen und drei in Crans Montana. Insgesamt werden auf Schweizer Boden diese Saison 11 Ski-Rennen des Weltcups ausgetragen.