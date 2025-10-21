bedeckt, wenig Regen15°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ski Weltcup Kalender 2025/26: Alle Startzeiten und Resultate

Ski Alpin Weltcup Kalender 2025/26: Alle Startzeiten und Daten.
Hier findest du alle Startzeiten der Skirennen der aktuellen Saison.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26

21.10.2025, 17:5421.10.2025, 18:59

Endlich, die Skisaison steht wieder vor der Türe. Der Auftakt bei den Männer sowie den Frauen findet vom 25. und 26. Oktober in Sölden statt.

Damit du kein Rennen verpasst, findest du hier das komplette Programm der Frauen und Männer für die Ski-Saison 2025/2026.

Inhaltsverzeichnis
Kommende RennenDie wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup

Kommende Rennen

25. / 26. Oktober in Sölden 🇦🇹

  • Samstag, 25. Oktober: Riesenslalom Frauen
  • Samstag, 26. Oktober: Riesenslalom Männer

15. / 16. November in Levi 🇫🇮

  • Samstag, 15. November: Slalom Frauen
  • Sonntag, 16. November: Slalom Männer

22. / 23. November in Gurgl 🇦🇹

  • Samstag, 22. November: Slalom Männer
  • Sonntag, 23. November: Slalom Frauen

27. - 30. November in Copper Mt. 🇺🇸

  • Donnerstag, 27. November: Super-G Männer
  • Freitag, 28. November: Riesenslalom Männer
  • Samstag, 29. November: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 30. November: Slalom Frauen

4. - 7. Dezember in Beaver Creek 🇺🇸

  • Donnerstag, 4. Dezember: Abfahrt Männer
  • Freitag, 5. Dezember: Abfahrt Männer
  • Samstag, 6. Dezember: Super-G Männer
  • Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer

6. / 7. Dezember in Tremblant 🇨🇦

  • Samstag, 6. Dezember: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 7. Dezember: Riesenslalom Männer

12. - 14. Dezember in St. Moritz 🇨🇭

  • Freitag, 12. Dezember: Abfahrt Frauen
  • Samstag, 13. Dezember: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 14. Dezember: Super-G Frauen

13. / 14. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷

  • Samstag, 13. Dezember: Riesenslalom Männer
  • Sonntag, 14. Dezember: Slalom Männer

16. Dezember in Courchevel 🇫🇷

  • Dienstag, 16. Dezember: Slalom Frauen

19. / 20. Dezember in Val Gardena / Gröden 🇮🇹

  • Freitag, 19. Dezember: Super-G Männer
  • Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Männer

20. / 21. Dezember in Val d'Isere 🇫🇷

  • Samstag, 20. Dezember: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 21. Dezember: Super-G Frauen

21. / 22. Dezember in Alta Badia 🇮🇹

  • Sonntag, 21. Dezember: Riesenslalom Männer
  • Montag, 22. Dezember: Slalom Männer

27. Dezember in Livigno 🇮🇹

  • Samstag, 27. Dezember: Super-G Männer

27. / 28. Dezember in Semmering 🇦🇹

  • Samstag, 27. Dezember: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 28. Dezember: Slalom Frauen

3. / 4. Januar in Kranjska Gora 🇸🇮

  • Samstag, 3. Januar: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 4. Januar: Slalom Frauen

7. Januar un Madonna Di Campiglio 🇮🇹

  • Mittwoch, 7. Januar: Slalom Männer

10. / 11. Januar in Zauchensee 🇦🇹

  • Samstag, 10. Januar: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 11. Januar: Super-G Frauen

10. / 11. Januar in Adenboden 🇨🇭

  • Samstag, 10. Januar: Riesenslalom Männer
  • Sonntag, 11. Januar: Slalom Männer

13. Januar in Flachau 🇦🇹

  • Dienstag, 13. Januar: Slalom Frauen

16. - 18. Januar in Wengen 🇨🇭

  • Freitag, 16. Januar: Super-G Männer
  • Samstag, 17. Januar: Abfahrt Männer
  • Sonntag, 18. Januar: Slalom Männer

17. / 18. Januar in Tarvisio 🇮🇹

  • Samstag, 17. Januar: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 18. Januar: Super-G Frauen

20. Januar in Kronplatz 🇮🇹

  • Dienstag, 20. Januar: Riesenslalom Frauen

23. - 25. Januar in Kitzbühl 🇦🇹

  • Freitag, 23. Januar: Super-G Männer
  • Samstag, 24. Januar: Abfahrt Männer
  • Sonntag, 25. Januar: Slalom Männer

24. / 25. Januar in Spindlermühle 🇨🇿

  • Samstag, 24. Januar: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 25. Januar: Slalom Frauen

27. / 28. Januar in Schladming 🇦🇹

  • Dienstag, 27. Januar: Riesenslalom Männer
  • Mittwoch, 28. Januar: Slalom Männer

30. Januar - 1. Februar in Crans Montana 🇨🇭

  • Freitag, 30. Januar: Abfahrt Frauen
  • Samstag, 31. Januar: Super-G Frauen
  • Sonntag, 1. Februar: Abfahrt Männer

28. Februar - 1. März in Soldeu 🇦🇩

  • Samstag, 28. Februar: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 1. März: Super-G Frauen

28. Februar - 1. März in Garmisch Partenkirchen 🇩🇪

  • Samstag, 28. Februar: Abfahrt Männer
  • Sonntag, 1. März: Super-G Männer

7. / 8. März in Val di Fassa 🇮🇹

  • Samstag, 7. März: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 8. März: Super-G Frauen

7. / 8. März in Kranjska Gora 🇸🇮

  • Samstag, 7. März: Riesenslalom Männer
  • Sonntag, 8. März: Slalom Männer

14. / 15. März in Courchevel 🇫🇷

  • Samstag, 14. März: Abfahrt Männer
  • Sonntag, 15. März: Super-G Männer

14. / 15. März in Are 🇸🇪

  • Samstag, 14. März: Riesenslalom Frauen
  • Sonntag, 15. März: Slalom Frauen

21. März - 25. März in Lillehammer 🇳🇴

  • Samstag, 21. März: Abfahrt Männer
  • Samstag, 21. März: Abfahrt Frauen
  • Sonntag, 22. März: Super-G Männer
  • Sonntag, 22. März: Super-G Frauen
  • Dienstag, 24. März: Riesenslalom Männer
  • Dienstag, 24. März: Slalom Frauen
  • Mittwoch, 25. März: Slalom Männer
  • Mittwoch, 25. März: Riesenslalom Frauen

Die wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup

Wie werden die Punkte verteilt?

Pro Skirennen erhalten die besten 30 Fahrerinnen oder Fahrer Punkte. Ausgenommen sind solche, die in einem Rennen zwar in den Top 30 klassiert sind, deren Rückstand aber mehr als acht Prozent (z.B. weil der Fahrerin oder dem Fahrer ein grober Fehler unterlief) der Siegerzeit beträgt – in diesem Fall gibt es keine Punkte. Die ersten sechs erhalten folgende Punktzahl:

  1. 100 Punkte
  2. 80 Punkte
  3. 60 Punkte
  4. 50 Punkte
  5. 45 Punkte
  6. 40 Punkte

Danach nimmt die Punktzahl in Vierer-Schritten ab, ab Platz 8 in Dreier-Schritten, ab Platz 10 in Zweier-Schritten und ab Platz 15 schliesslich in Einer-Schritten – bis zu Platz 30, der oder die erhält einen Punkt.

Wie viele Skirennen gibt es insgesamt in dieser Saison?

Im Winter 2025/26 werden bei den Frauen 37 Rennen ausgetragen, bei den Männern sind es 38 Rennen. Also insgesamt 75 Rennen stehen auf dem Programm diesen Winter.

Wie viele Rennen finden in der Schweiz statt?

Die Schweiz ist 2025/26 viermal Austragungsland im alpinen Ski-Weltcup. Drei Rennen finden in St. Moritz statt, zwei in Adelboden, drei in Wengen und drei in Crans Montana. Insgesamt werden auf Schweizer Boden diese Saison 11 Ski-Rennen des Weltcups ausgetragen.

Mehr News aus dem Ski-Weltcup:

Sarrazin erklärt, was er nach Bormio erlebte: «Ein Loch so gross wie 3 Kreditkarten»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
1 / 20
Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
Der alpine Skisport gilt als Schweizer Nationalheiligtum. Das waren die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer der Geschichte.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verbringen die Ski-Profis den Sommer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
4
Studie entlarvt Plug-in-Hybrid-Autos als Klimakiller – die wichtigsten Fakten
Meistgeteilt
1
Moskau stellt sich gegen Trumps Ukraine-Plan +++ Polen warnt Putin vor Verhaftung
2
Mehrere Tote bei Al-Kaida-Angriff im Jemen
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
Sarrazin erklärt, was er nach Bormio erlebte: «Ein Loch so gross wie 3 Kreditkarten»
Ende des vergangenen Jahres lag Cyprien Sarrazin im Koma. Nun spricht der Ski-Star über seine Verletzungen im Detail.
Der französische Ski-Star Cyprien Sarrazin war im vergangenen Dezember im Training auf der berühmten Stelvio-Piste im italienischen Bormio schwer gestürzt und erlitt mehrere Verletzungen. Der 31-Jährige musste am Kopf operiert werden und wurde ins Koma versetzt. Inzwischen geht es Sarrazin wieder besser.
Zur Story