Das Lauberhorn-Wochenende geht los! Odermatt und Co. fahren im Super-G um den Sieg

Die Renntage in Wengen werden am Freitag mit dem Super-G eröffnet. Die Schweizer zählen dabei zu den ersten Anwärtern auf den Sieg. Neben dem Disziplinenführenden Marco Odermatt, dessen bisher einziger Sieg im Lauberhorn-Super-G vier Jahre zurückliegt, gehört auch Vorjahressieger Franjo von Allmen zum engsten Favoritenkreis. Als weitere Podestanwärter gelten Stefan Rogentin und Alexis Monney.

Die grösste Konkurrenz dürfte trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Marco Schwarz aus dem österreichischen Lager kommen. Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser standen in dieser Saison im Super-G bereits jeweils zweimal auf dem Podest.

Das Rennen verfolgst du hier ab 12.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

Die Startliste (12.30 Uhr)

1 Giovanni Franzoni

2 Mattia Casse

3 Cameron Alexander

4 Stefan Babinsky

5 Adrian Sejersted

6 Guglielmo Bosca

7 Vincent Kriechmayr

8 Franjo von Allmen

9 Stefan Rogentin

10 Lukas Feurstein

11 Alexis Monney

12 Marco Odermatt

13 Nils Allègre

14 Dominik Paris

15 Raphael Haaser

16 Jan Zabystran

17 Ryan Cochran-Siegle

18 Miha Hrobat

19 James Crawford

20 Daniel Hemetsberger​

Die weiteren Schweizer:

21 Loïc Meillard

29 Justin Murisier

32 Marco Kohler

41 Alessio Miggiano

