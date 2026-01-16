Das Lauberhorn-Wochenende geht los! Odermatt und Co. fahren im Super-G um den Sieg
Die Renntage in Wengen werden am Freitag mit dem Super-G eröffnet. Die Schweizer zählen dabei zu den ersten Anwärtern auf den Sieg. Neben dem Disziplinenführenden Marco Odermatt, dessen bisher einziger Sieg im Lauberhorn-Super-G vier Jahre zurückliegt, gehört auch Vorjahressieger Franjo von Allmen zum engsten Favoritenkreis. Als weitere Podestanwärter gelten Stefan Rogentin und Alexis Monney.
Die grösste Konkurrenz dürfte trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Marco Schwarz aus dem österreichischen Lager kommen. Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser standen in dieser Saison im Super-G bereits jeweils zweimal auf dem Podest.
Das Rennen verfolgst du hier ab 12.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)
Die Startliste (12.30 Uhr)
1 Giovanni Franzoni
2 Mattia Casse
3 Cameron Alexander
4 Stefan Babinsky
5 Adrian Sejersted
6 Guglielmo Bosca
7 Vincent Kriechmayr
8 Franjo von Allmen
9 Stefan Rogentin
10 Lukas Feurstein
11 Alexis Monney
12 Marco Odermatt
13 Nils Allègre
14 Dominik Paris
15 Raphael Haaser
16 Jan Zabystran
17 Ryan Cochran-Siegle
18 Miha Hrobat
19 James Crawford
20 Daniel Hemetsberger
Die weiteren Schweizer:
21 Loïc Meillard
29 Justin Murisier
32 Marco Kohler
41 Alessio Miggiano
