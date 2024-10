Trinkwasser in Orvin BE wieder sauber

Leitungswasser in mehreren Gemeinden verunreinigt – wer betroffen ist und was man tun muss

In den Gemeinden Herzogenbuchsee BE (ohne Ortsteil Oberönz), Seeberg BE, Grasswil BE, Hermiswil BE, Riedtwil BE, Steinhof SO, Hellsau BE, Höchstetten BE und Willadingen BE haben die Behörden eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt.