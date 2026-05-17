Über 24'000 Musikerinnen und Musiker nahmen am eidgenössischen Musikfest 2026 teil. Bild: keystone

Eidgenössisches Musikfest zieht über 100'000 Besucher nach Biel

Das 35. Eidgenössische Musikfest hat Biel für vier Tage in die Hauptstadt der Schweizer Blasmusik verwandelt. Das Organisationskomitee zeigte sich am Sonntag überwältigt vom enormen Publikumsaufmarsch.

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Erwartet wurden 100'000 Besuchende. «Wir haben kein Zählersystem, aber es waren wohl deutlich mehr», sagte Kommunikationschef Theo Martin am letzten Festtag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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Das unbeständige Wetter tat der Begeisterung offensichtlich keinen Abbruch. Einzig bei der Parademusik am Samstagabend musste der Wettbewerb wegen des starken Regens abgesagt werden. Alle anderen Aktivitäten wurden plangemäss durchgeführt.

Insgesamt 24'071 Musizierende aus 532 Vereinen traten zu den verschiedenen Wettbewerben an. In den grossen Sälen wie dem Kongresshaus, dem Volkshaus und dem Theater Nebia bewerteten Fachjurys die Konzertvorträge der verschiedenen Stärkeklassen.

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Ein absoluter Publikumsmagnet waren die Parademusiken. Die Marschmusikstrecken entlang der Zentralstrasse und des Oberen Quais waren zeitweise von dichten Zuschauerspalieren gesäumt.

Auf dem Zentralplatz gab es am Samstag zeitweise fast kein Durchkommen, wie Kommunikationschef Martin berichtete. Das Kongresshaus hätte man ihm zufolge zur selben Zeit gleich dreimal füllen können.

Blasmusik im AJZ

Neben dem Wettbewerb kam beim «Eidgenössischen» auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Mehr als 60 Events sorgten dafür, dass der Anlass zu einem Volksfest wurde, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten.

Ein besonderes Anliegen war ihnen, die Jugend ans «Eidgenössische» zu bringen und zu animieren, ein Instrument zu lernen. In diesem Sinn sei die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv des Bieler Gaskessels besonders bemerkenswert, schrieben die Veranstalter.

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Das Autonome Jugendzentrum (AJZ), das sich direkt neben dem Festgelände befindet, habe dem Musikfest ursprünglich skeptisch gegenübergestanden. Doch das änderte sich – und schliesslich fanden täglich Konzerte im «Chessu» statt.

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Nächste Ausgabe im Rheintal

Das Eidgenössische Musikfest findet eigentlich alle fünf Jahre statt. Die letzte Ausgabe in Montreux geht aber auf 2016 zurück. Das für 2021 in Interlaken BE geplante Fest fiel der Pandemie zum Opfer. Für die Ausgabe 2026 warf Interlaken aus finanziellen Gründen das Handtuch, worauf Biel in die Bresche sprang. Als letzter Höhepunkt stand am Sonntagabend die Schlussfeier auf der Esplanade an.

Auch die Schweizergarde war mit einer Delegation vertreten. Bild: keystone

Das 36. Eidgenössische Musikfest wird im Jahr 2031 im St. Galler Rheintal ausgetragen. Die Delegierten des Schweizer Blasmusikverbands (SBV) vergaben den Zuschlag für die Organisation vor gut einem Jahr offiziell an die Rheintaler Musikvereine.

Die Schweizer Blasmusik-Tradition ist über 200 Jahre alt. Die ersten zivilen Blasmusikvereine wurden während der Helvetischen Republik (1798-1803) nach dem Vorbild der Musikkorps der französischen Besatzungstruppen Napoleons gegründet. (sda)