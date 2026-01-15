freundlich
Berner Gaza-Demo: Polizei-Einsatz kostete 1,1 Millionen Franken

Polizei-Einsatz an Berner Gaza-Demo kostete 1,1 Millionen Franken

15.01.2026, 09:00

Der Polizei-Einsatz an der eskalierten Gaza-Demo im Oktober in Bern hat Kosten von 1,1 Millionen Franken verursacht. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Stadtregierung am Donnerstag veröffentlichte.

Beim stundenlangen Gewaltexzess wurden sowohl Polizisten als auch Demonstrierende verletzt. Zudem entstand massiver Sachschaden.

KEYPIX - Protesters gather in front of the train station during an unauthorized demonstration for Gaza in Bern, Switzerland, Saturday, October 11, 2025. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Gaza-Demo in Bern am 11. Oktober 2025.Bild: keystone

«Die Heftigkeit der Gewalt übertraf das erwartete Ausmass», schreibt die Stadtregierung. Dass sie die unbewilligte Demo nicht im Keim ersticken liess, hält sie trotzdem für richtig. Hätte man Tausende Menschen bei der Besammlung auseinandergetrieben, hätte dies zu einer Eskalation auf dem Bahnhofplatz geführt.

Die Kantonspolizei möchte künftig Demonstrierende wegschicken können, bevor sich eine grosse Menschenmenge bildet. Dafür bräuchte es eine Verschärfung der städtischen Gesetzgebung. (rbu/sda)

