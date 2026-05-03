Das Feuer griff auf mehrere Häuser über. Bild: brknews

Mehrere Einfamilienhäuser im Emmental in Brand – Alertswiss-Warnung wegen Rauch

Im Kanton Bern stehen mehrere Einfamilienhäuser in Brand. Die Feuerwehr kämpft mit einem Grossaufgebot gegen die Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung hat Alertswiss eine Warnung ausgegeben.

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Kurz nach Mitternacht sind in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte in die Berner Gemeinde Bärau ausgerückt, wie BRK News berichtet. Laut einem Reporter stehen mehrere Einfamilienhäuser in Brand. Die Feuerwehren aus Langnau, Eggiwil sowie Trub-Trubschachen stehen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bern mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Mehrere Atemschutztrupps kämpfen gegen die Flammen, laut dem Reporter «unter schwierigsten Bedingungen». Zur Brandbekämpfung kommen unter anderem eine Autodrehleiter, mehrere Wasserwerfer sowie ein mobiler Grossventilator zum Einsatz.

Feuerwehrkompanien aus mehreren naheliegenden Ortschaften stehen im Einsatz. Bild: brknews

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie wurde zusätzlich die SBB mit einem Lösch- und Rettungszug aufgeboten. Mehrere Bewohnende wurden vorsorglich aus dem Gefahrenbereich gebracht und in einem benachbarten Garagenbetrieb betreut. Ebenfalls stehen mehrere Rettungsmittel im Einsatz, darunter der Rettungsdienst Emmental-Oberaargau. Ob es bei dem Brand verletzte Personen gab, ist derzeit noch unklar.

Bild: brknews

Wegen der massiven Rauchentwicklung hat der Kanton Bern über die App Alertswiss eine offizielle Warnung für die Region Langnau veröffentlicht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten sowie das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Verkehr rund um die Einsatzstelle ist derzeit eingeschränkt. Es bestehen lokale Umleitungen.

Die Rauchentwicklung ist beträchtlich, via Alertswiss wurde eine Warnung verschickt. Bild: brknews

Ob Personen verletzt wurden oder weitere Evakuationen notwendig sind, ist aktuell noch unklar. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde an. (brknews/con)

