Die Kadetten Schaffhausen gewinnen im Playoff-Halbfinal gegen den BSV Bern auch das dritte Spiel. In der eigenen Halle setzt sich der Qualifikationssieger mit 31:30 durch und zieht in den Final ein.
Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)