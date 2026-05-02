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Sportnews-Ticker: Kostjuk feiert Madrid-Triumph mit Backflip

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Kostjuk feiert Madrid-Triumph mit Backflip +++ Vaduz stolpert über Ouchy

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.05.2026, 21:2702.05.2026, 21:27
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Kadetten Schaffhausen erster Playoff-Finalist
Die Kadetten Schaffhausen gewinnen im Playoff-Halbfinal gegen den BSV Bern auch das dritte Spiel. In der eigenen Halle setzt sich der Qualifikationssieger mit 31:30 durch und zieht in den Final ein.

Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Ukrainerin Kostjuk gewinnt in Madrid
Marta Kostjuk gewinnt das WTA-1000-Turnier in Madrid und feiert den grössten Erfolg ihrer bisherigen Karriere mit einem spektakulären Rückwärtssalto.

Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.» (abu/sda)

Vaduz kommt nur zu einem Remis
Der Challenge-League-Leader FC Vaduz bleibt für den FC Aarau in Schlagdistanz. Die Liechtensteiner kommen in der 33. Runde daheim gegen den Cupfinalisten Stade Lausanne-Ouchy nur zu einem 2:2. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Stade Lausanne-Ouchy reagierte auf die Vaduzer Führung durch Brian Beyer mit einem Doppelschlag. Bastien Conus (21.) und Issa Kaloga (29.) trafen für die Waadtländer. Die Gastgeber kamen nur noch zum Ausgleich. Marcel Monsberger traf in der 37. Minute.

Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage. (abu/sda)


McLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen
Lando Norris gelingt in Miami der erste Saisonsieg. Der britische Weltmeister setzt sich im zweiten Formel-1-Sprintrennen der Saison vor seinem australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Charles Leclerc im Ferrari komplettierte als Dritter das Podest.

Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Nico Müller mit erstem Formel-E-Sieg
Nico Müller feiert seinen ersten Sieg in der Formel E. Der Berner Porsche-Fahrer gewinnt in Berlin überlegen das erste von zwei Rennen. Von Position 6 gestartet, hielt sich Müller über weite Strecken des auf 38 Runden angesetzten Rennens zurück. Dabei sparte er entscheidend Energie, die ihm dafür in der Schlussphase noch zur Verfügung stand.

Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. (abu/sda)

Der Verband prüft St. Gallens Protest
Der Schweizerische Fussballverband prüft einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Baslerin im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC St. Gallen. Wie der SFV mitteilte, wurde der Einspruch der Ostschweizerinnen fristgerecht eingereicht. Nach Eingang der Stellungnahme wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall prüfen und beurteilen.

Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchblatt stand. (abu/sda)


Ipswich Town steigt auf
Ipswich Town schafft den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.

Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. (abu/sda)
Pogacar Solo-Sieger der Königsetappe - Rang 6 für Voisard
Die 4. Etappe der Tour de Romandie wird erwartungsgemäss zur Beute von Tadej Pogacar. Der Slowene gewinnt in Charmey die Königsetappe mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Florian Lipowitz.

Für Pogacar, der in der Gesamtwertung mit 35 Sekunden Vorsprung führt, war es der dritte Tagessieg bei dieser Rundfahrt nach den Triumphen in der 1. und 2. Etappe. Bester Schweizer am Samstag war Yannis Voisard, der das Ziel nach 149 km in einer ersten Verfolgergruppe als Sechster erreichte. (abu/sda)

NBA-Saison-Aus für Houston und Capela
Die NBA-Saison von Clint Capelas geht in der Nacht auf Samstag zu Ende. Er scheitert mit den Houston Rockets in der 1. Runde der Playoffs gegen die Los Angeles Lakers.

Houston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit 78:98. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.

Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.

Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.

Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)

Odermatt erhält Ehrendoktortitel
Zu Marco Odermatts Sammlung an Titeln kommt am kommenden Montag ein weiterer hinzu: Der Nidwaldner Skifahrer erhält von der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, einen Ehrendoktortitel. Damit anerkenne die EPFL Odermatts «aussergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet».

Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.

Godon gewinnt die 3. Etappe, Pogacar bleibt Leader
Dorian Godon schlägt an der Tour de Romandie erneut zu. Nach seinem Sieg im Prolog gewinnt der Franzose im Sprint auch die 3. Etappe.

Der nunmehr vierfache Etappensieger der Westschweizer Rundfahrt setzte sich nach 176 km in Orbe vor dem Neuseeländer Finn Fisher-Black und Landsmann Valentin Paret-Peintre durch. Als Vierter überquerte Tadej Pogacar die Ziellinie. Der Gewinner der 1. und 2. Etappe behält damit das Leadertrikot.

Montolio mit Kreuzbandriss lange out
Genis Montolio vom FC Thun hat sich wie befürchtet schwer am rechten Knie verletzt. Der Innenverteidiger fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus, wie der Klub am Freitag mitteilte. Demnach werde sich Montolio in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und danach mit der Reha beginnen.

Der 29-jährige Spanier zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Lugano nach wenigen Minuten und ohne Fremdeinwirkung zu. Unter Mauro Lustrinelli gehört Montolio seit seinem Wechsel vor zwei Jahren von Wil zu Thun zu den Stammkräften. In dieser Saison erzielte er in 28 Spielen vier Tore. (ca/sda)


Lillo erstmals auf dem Podest
Beim Auftakt der Mountainbike-Saison überzeugten die Schweizer Männer mit einem starken Teamresultat. Allen voran feierte der 24-jährige Dario Lillo mit Rang 3 den ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Damit bestätigte er die starken Resultate aus dem Vorjahr, als er erstmals in der Elite antrat. Der Sieg - ebenfalls der erste seiner Karriere - ging an den Franzosen Mathis Azzaro. Der 25-Jährige setzte sich vor dem Italiener Simone Avondetto durch.

Dank Filippo Colombo, Finn Treudler, Fabio Püntener, Vital Albin und Lars Forster, die sich in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 5 bis 9 klassierten, schafften es gleich sechs Schweizer in die Top 10. (car/sda)

Nishikori kündigt Karriereende an
Kei Nishikori beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Dies gab der 36-jährige Japaner am Freitag auf Instagram bekannt. «Ich hätte meine Karriere gerne fortgesetzt, ich habe alles gegeben», schrieb er. Seit Jahren schlägt sich die einstige Weltnummer 4 mit körperlichen Problemen herum. Aktuell belegt Nishikori in der Weltrangliste Position 464.

Nishikori debütierte 2007 auf der Profi-Tour und gewann bereits 2008 in Delray Beach seinen ersten ATP-Titel. Sein letzter Titel stammt aus Brisbane im Jahr 2019. Er ist der erste Japaner, der den Final eines Grand-Slam-Turniers bestritt (2014 unterlag er beim US Open Marin Cilic) und der erste Japaner, der die Top 10 der Weltrangliste erreichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwölf Titel auf der Haupttour sowie eine olympische Bronzemedaille, die er 2016 in Rio gewann. (car/sda/afp)


Sina Frei triumphiert zum Auftakt
Sina Frei eröffnet die Mountainbike-Saison optimal: Die 28-jährige Schweizerin gewinnt das Short-Track-Rennen von Yongpyong in Südkorea.

Frei setzte sich bei der Weltcup-Premiere auf dem asiatischen Kontinent beim Schlussaufstieg des zehnründigen Rennens ab und verteidigte ihre Spitzenposition im Schlusssprint.
Für die Olympia-Silbergewinnerin von Tokio 2021 ist dieser Sieg eine besondere Genugtuung, nachdem sie in der vergangenen Saison ohne Podestplatz geblieben war. Mit Nicole Koller (14.) und Jolanda Neff (20.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 20.

Freis Erfolg lässt vergessen, dass mit Alessandra Keller, der letztjährigen Weltmeisterin im Short Track, die grösste Schweizer Hoffnung nicht am Start stand. Die 30-Jährige, die vor einem Monat das Cape Epic in Südafrika gewann, verzichtete auf eine Teilnahme in Südkorea. Auch die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin Samara Maxwell fehlte: Sie legt eine Pause vom Spitzensport ein und setzt die gesamte Saison aus. (car/sda)

Houston Rockets verkürzen weiter
Die Houston Rockets verkürzen in der NBA-Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers im fünften Spiel auf 2:3. Dank eines 99:93-Siegs feiert die Mannschaft von Clint Capela den zweiten Erfolg in Serie. Die Lakers verpassen hingegen die zweite Chance, sich den Einzug in die nächste Runde zu sichern.

Capela kam in der Partie nicht zum Einsatz. Wie bereits in Spiel 4 hatte der Genfer lediglich die Ersatzrolle inne. In der ersten Playoff-Partie war Capela hingegen noch für elf Minuten, in den beiden folgenden Spielen für vier beziehungsweise drei Minuten eingesetzt worden. Ob er in Spiel 6 wieder zum Zug kommt, zeigt sich am Freitag. Mit einem Sieg zuhause könnten die Rockets die Best-of-7-Serie zum 3:3 ausgleichen und ein Spiel 7 erzwingen. (riz/sda)
PSG ohne Achraf Hakimi nach München
Paris Saint-Germain muss «in den nächsten Wochen» auf Achraf Hakimi verzichten. Wie der französische Meister mitteilt, fällt der Aussenverteidiger mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus.

Hakimi zog sich die Verletzung in der Schlussphase des Halbfinal-Hinspiels der Champions League gegen Bayern München (5:4) zu. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch in München wird der Marokkaner verpassen. Die Teilnahme an der WM soll gemäss «RMC Sports» nicht in Gefahr sein. (car/sda)


Pogacar gewinnt in Martigny
Radstar Tadej Pogacar schlägt an der Tour de Romandie ein erstes Mal zu. Der slowenische Dominator gewinnt die 1. Etappe mit Start und Ziel in Martigny nach 171 Kilometern im Sprint einer Vierergruppe. Pogacar übernahm mit dem fünften Saisonsieg das Leadertrikot der Rundfahrt vom Prolog-Sieger Dorian Godon.

Lenny Martinez, Florian Lipowitz und Jörgen Nordhagen konnten auf der Zielgerade gegen Pogacar nichts ausrichten. Das Trio, das bei der ersten selektiven Steigung an dieser Tour de Romandie hinauf nach Ovronnaz einigermassen mit dem Slowenen hatte mithalten können, war im Schlusssprint chancenlos.

Bester Schweizer wurde Yannis Voisard, der als 18. 1:51 Minuten auf die Schnellsten verlor. (car/nih/sda)

13 Spielsperren gegen den Goalie von Real Saragossa
Der argentinische Goalie Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa kassiert nach einem Faustschlag eine Sperre von 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit.

Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren. Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.

Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada, der viermal für Argentinien auflief, reumütig: «Ich bedauere es sehr.» (nih/sda/dpa)
So hässig hast du einen Goalie seit Oliver Kahn nicht mehr gesehen
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