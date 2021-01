Villeret BE: Tourengänger tödlich verunglückt

Gleitschirmpilot verunglückt in Wengen tödlich

Rettungskräfte haben am Samstagnachmittag in Wengen BE einen Gleitschirmpiloten nach einem Unfall nur noch tot bergen können. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Gemäss Erkenntnissen hatte sich der Mann zusammen mit weiteren Personen aufs Jungfraujoch begeben, um von da aus einen Gleitschirmflug bis nach Interlaken vorzunehmen, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom …