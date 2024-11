Biel hat erstmals eine Frau als Stapi – Glenda Gonzalez Bassi gewählt

Die Sozialdemokratin Glenda Gonzalez Bassi ist neue Bieler Stadtpräsidentin. Das haben die Stadtbehörden am Sonntag nach der Stichwahl mitgeteilt. Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze der Bieler Stadtregierung.

Gonzalez Bassi setzte sich in der Kampfwahl knapp durch: Ihr Vorsprung betrug 208 Stimmen. Die Sozialdemokratin erhielt 5848 Stimmen, ihre Konkurrentin, die welsch-freisinnige Natasha Pittet kam auf 5640 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,8 Prozent.

Glenda Gonzalez Bassi ist neue Stadtpräsidentin von Biel. (Archivbild) Bild: keystone

Mit Gonzalez Bassi konnte die SP das Stadtpräsidium in den eigenen Reihen behalten. Die Gewählte wird Anfang 2025 die Nachfolge von Erich Fehr antreten. Das Amt des Stadtpräsidenten war in den letzten 50 Jahren ununterbrochen in sozialdemokratischen Händen.

Bereits am 22. September hatten die Bielerinnen und Bieler ihre Behörden neu bestellt. Die Stadtregierung blieb in rot-grüner Hand. Der Gemeinderat setzt sich neu zusammen aus: Lena Frank (Grüne), Glenda Gonzalez Bassi (SP), Anna Tanner (SP), Natasha Pittet (FDP) und Beat Feurer (SVP). Für die Wahl der Stadtpräsidentin brauchte es eine Stichwahl. (rbu/sda)