Berner Regierung will keinen Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche

Gratis-ÖV wäre rein rechtlich gesehen zwar möglich, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort an die Motionäre David Stampfli (SP), Tabea Bossard-Jenni (EVP) und Seraina Patzen (Grüne). Ein Alleingang des Kantons Bern in diesem Bereich würde neben vielfältigen Umsetzungsfragen jedoch hohe Kostenfolgen verursachen.

Ab November im Kino, dann im TV: So steht es um die neue SRF-Serie «Maloney»

«Die haarstäubenden Fälle des Philip Maloney» waren sonntäglicher Kult im Radio. Jetzt kommt «Maloney» auf die Leinwand der Deutschschweizer Kinos, bevor die SRF-Produktion im Januar auch im Fernsehen startet.

Insgesamt zehn Episoden sieht Schweizer Radio und Fernsehen SRF für den Privatdetektiv Philip Maloney vor. Die ersten drei starten am 28. November in den Kinos der Deutschschweiz, wie SRF am Montag mitteilte. Diese drei sollen dann ab Januar im Fernsehen zu sehen sein. Die weiteren sieben will SRF auf das Jahr verteilen. Die Dreharbeiten in Zürich und Umgebung sollen bis Anfang November abgeschlossen werden.