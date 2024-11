Berner Polizei publiziert unverpixelte Bilder mutmasslicher Gewalttäter

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstag unverdecktes Bildmaterial von zwei mutmasslichen Gewalttätern publiziert. Sie werden verdächtigt, an einer Körperverletzung in Bern beteiligt gewesen zu sein.

Bild: Kapo Bern

Bild: Kapo Bern

Die Bilder waren zunächst verpixelt publiziert worden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei die Identität der beiden Männer aber nicht klären.

Bei dem Vorfall im April 2024 im Milchgässli war ein Mann mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt worden. Von den unverpixelten Bildern erhoffen sich die Strafverfolgungsbehörden neue Hinweise auf die Identität der Täter. (sda)