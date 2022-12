Baume-Schneider, Rösti und Berset lassen sich in der Heimat feiern

Die neugewählten Bundesratsmitglieder Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti haben sich am Donnerstag in ihren Heimatkantonen Jura und Bern feiern lassen. Und auch dem frischgewählten Bundespräsidenten 2023, Bundesrat Alain Berset, wurde in seinem Heimatkanton Freiburg ein begeisterter Empfang bereitet.

Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am 15. Oktober 2022. Bild: keystone

Die Jurassierinnen und Jurassier erwarteten ihre neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Delsberg. Zwischen 1500 und 2000 Personen schwenkten Fahnen, um der Bürgerin von Les Breuleux zuzujubeln. Trotz des nasskalten Wetters hatte sich die Menschenmenge an der Avenue de la Gare versammelt. Baume-Schneider ist das erste Mitglied der Landesregierung aus dem Kanton Jura.

Die neue SP-Bundesrätin und die scheidende Magistratin Simonetta Sommaruga (rechts). Bild: keystone

Rund 800 Kinder standen Spalier, als der offizielle Zug der Gäste vorbeizog, angeführt von der neuen SP-Bundesrätin und der scheidenden Magistratin Simonetta Sommaruga aus Bern. Dabei waren die jurassische Hymne «Rauracienne» und die Nationalhymne zu hören.

Ogi, Maurer und Parmelin bei Rösti

Der Berner SVP-Politiker Albert Rösti genoss in Kandersteg und Uetendorf das Bad in der Menge und schüttelte unzählige Hände. Die Feierlichkeiten begannen am frühen Nachmittag in Kandersteg, wo der 55-jährige Rösti von den Gemeindebehörden und der Bevölkerung empfangen wurde. Unter den zahlreichen geladenen Gästen befand sich auch alt Bundesrat Adolf Ogi, der wie Rösti aus Kandersteg stammt.

Bundesrat Albert Rösti freut sich über den Empfang in Uetendorf. Bild: keystone

Danach reiste die Festgemeinde nach Uetendorf, der Wohngemeinde des neuen Bundesrats. Die Berner Dragoner und die Ehrenformation des Kantons Bern begleiteten den Umzug durchs Dorf in der Nähe von Thun. Rösti war bislang auch Gemeindepräsident von Uetendorf. Zu den geladenen Gästen am offiziellen Festakt gehörten auch die SVP-Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin.

Berset in Murten und Freiburg

Der frischgewählte Bundespräsident für das kommende Jahr liess sich in seinem Heimatkanton Freiburg feiern. Bundesrat Alain Berset besuchte am frühen Nachmittag zunächst Murten, bevor er in der Kantonshauptstadt von den Honoratioren von Kanton und Stadt sowie den Reiterinnen und Reitern des «Cadre noir et blanc» empfangen wurde.

Der neu gewählte Bundespräsident Alain Berset begrüsst die Schulkinder während einem Umzug in Murten. Bild: keystone

Zusammen mit seinem Vorgänger Ignazio Cassis (FDP) nahm das Ehepaar Berset beim Gang durch die Altstadt von Freiburg ein Bad in der Menge. (sda)