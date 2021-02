Schweiz

Bern

Erdbeben Schweiz: In Bern hat die Erde heftig gezittert



Erdbeben der Stärke 2,8 erschüttert Bern – hast du's auch gespürt?

Hast du's auch gespürt? Bei Bremgarten bei Bern hat die Erde gezittert. Der Erdbebendienst der ETH meldet um 23:35 Uhr eine Magnitude von etwa 2,8 auf der Richterskala.

23:35 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 2.8 bei Bremgarten bei Bern BE. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) February 3, 2021

Das Erdbeben, das sich in geringer Tiefe ereignete, sei in Bern und Umgebung gut spürbar gewesen, teilte der Schweizerische Erdbebendienst am Donnerstagmorgen mit. Bis kurz nach Mitternacht seien bereits über 200 Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen.

Schäden seien bei einem solchen Beben nicht zu erwarten. Gegen 22.39 Uhr waren in Bern bereits zwei Beben mit der Stärke 1,9 registriert worden. Diese zwei schwächeren Beben wurden in Bern und der unmittelbaren Umgebung nur ganz vereinzelt verspürt.

Auf Twitter meldeten sich etliche Nutzer, die das Erdbeben spürten. Einige seien erschrocken, andere seien fast vor Schreck aus dem Bett gefallen (zumindest augenzwinkernd).

Bei anderen sah es etwa so aus:

Leichte Erdbeben sind in der Schweiz nicht ungewöhnlich. Im letzten Jahr verzeichnete der Erdbebendienst an der ETH Zürich insgesamt 1400 Beben. Das liege leicht über dem langjährigen Durchschnitt. In 106 Fällen seien die Beben von der Bevölkerung verspürt worden.

Ein anfänglich verhältnismässig starkes Erdbeben mit einer Magnitude von 3,1 hatte am 26. Mai 2020 den Kanton Glarus erschüttert. Es seien mehrere Nachbeben registriert worden. Das grösste Beben sei im gleichen Bruchsystem am 25. Oktober mit 4,3 verzeichnet worden. (jaw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Erdbeben in Kroatien: Kleinstädte in Trümmern, Kind getötet Kroatien: Erdbeben unterbricht Pressekonferenz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter