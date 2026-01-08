Jungfraubahnen mit Rekord bei Gästeaufkommen und neuen Finanzzielen

Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2025 erneut über eine Million Gäste auf das Jungfraujoch befördert. Bei den Erlebnisbergen erzielte das Unternehmen einen neuen Gästerekord. Zudem präsentierte die Gruppe neue Mittelfristziele.

Gruppenreisen hätten 2025 wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Bild: keystone

Insgesamt wurden wie bereits im Vorjahr 1,06 Millionen Gäste auf das Jungfraujoch transportiert. Das entspricht einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent, wie das Bergbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte. Dennoch handelt es sich um den dritthöchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Lediglich im Rekordjahr 2018 sowie im Jahr 2024 lagen die Frequenzen noch etwas höher.

Gruppenreisen hätten wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht, heisst es. Dabei erholten sich die Gästezahlen aus China wieder. Gleichzeitig nahm die Zahl der Gäste aus den USA und aus Brasilien weiter zu. Aus Indien und Südostasien blieb die Nachfrage stabil. (sda/awp)