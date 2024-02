Zwei Berner gaben vor, arm zu sein – und sind jetzt wegen Millionenbetrugs angeklagt

Laut Staatsanwaltschaft gaben sie an, es liege kein pfändbares Vermögen und Einkommen vor. Dabei habe der Mann über Vermögenswerte in Millionenhöhe verfügt. Er hätte die jeweiligen Forderungen damit vollständig oder zumindest teilweise hätte begleichen können.

Sie sieht es inzwischen als erwiesen an, dass sich die beiden Personen zwischen 2009 und 2023 des mehrfachen Pfändungsbetrugs schuldig gemacht haben. Sie sollen in Pfändungsverfahren im Umfang von insgesamt über 16 Millionen Franken dem Betreibungsamt wahrheitswidrige und unvollständige Angaben machten.

In Wahrheit sollen sie über ein Vermögen in Millionenhöhe verfügt haben, wie die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte am Mittwoch mitteilte. Die beiden Schweizer seien nicht geständig, hiess es. Ein Termin am Wirtschaftsstrafgericht steht noch aus.

Ein 75-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau aus Bern müssen sich wegen Betrugs in der Höhe von rund 17 Millionen Franken vor der Justiz verantworten. Sie sollen jahrelang ein Leben am Existenzminimum vorgetäuscht haben.

Seit über hundert Jahren sind sie in der Schweiz verboten: Stiftungen, die zur Vermögensweitergabe an die Nachkommen benutzt werden. Eine bürgerliche Mehrheit im Parlament will, dass sie wieder erlaubt werden.

Das Konstrukt mit dem etwas sperrigen Namen Familienfideikommiss gab es bereits seit dem 17. Jahrhundert. Damals dienten sie dem Adel, oder den Superreichen, um im Grunde ihre Vermögen zu sichern. Mit dem Familienfideikommiss konnten die Familien ihre Vermögenswerte und Ländereien nämlich an ihren Namen binden und so selbst entscheiden, wer was und wie viel erben durfte – die faktische Enterbung von unliebsamen Erben, die den Namen nicht trugen, inklusive.