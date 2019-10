Schweiz

Bern

Tötungsdelikt Orpund: Mordanklage gegen 41-jährigen Bulgaren



Tötungsdelikt Orpund: Mordanklage gegen 41-jährigen Bulgaren

Bild: AP

Ein 41-jähriger Bulgare wird sich wegen Mordes vor dem Regionalgericht in Biel verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm das Tötungsdelikt in Orpund zur Last, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Beschuldigte streitet alles ab.

Die Staatsanwaltschaft hingegen hält es für erwiesen, dass der Angeklagte im Juli 2016 im Burgerwald eine 66-jährige Schweizerin mit einem Maurerbeil tötete. Offenbar war er zufällig auf die Frau getroffen. Sowohl ein Sexual- als auch ein Beziehungsdelikt wurden schon früh ausgeschlossen.

Ermittlungen ergaben, dass die Frau nach massiver stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf verstorben war. Laut Staatsanwaltschaft entwendete der mutmassliche Täter danach das Auto des Opfers und ergriff die Flucht.

Vier Tage später, am 22. Juli 2016, wurde der Mann in der Region Schaffhausen durch das Grenzwachtkorps angehalten. Das Auto des Opfers war zuvor in der Region Schaffhausen lokalisiert worden.

Der Gerichtstermin steht noch nicht fest, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilte. (aeg/sda)

Abonniere unseren Newsletter