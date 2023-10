Antifa zieht ohne Bewilligung durch Bern – Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

Mehr «Schweiz»

Mehrere Hundert Personen haben sich am Samstag in Bern an einem «Antifaschistischen Abendspaziergang» beteiligt. Die Kundgebung war nicht bewilligt. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot präsent, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Antifa in der Nähe des Bahnhofs. Bild: x/@citius_fortius1

Auch Gruppierungen aus Basel und Zürich hatten zur Teilnahme an dem Umzug aufgerufen, darunter Basel nazifrei. Mit dem «Abendspaziergang» wollten sie ihren Widerstand gegen Staat, Kapital und Faschismus bekräftigen, wie es in Aufrufen im Internet hiess. (sda)