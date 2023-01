In Bern vor Gericht: Mann soll Ehefrau mit Überdosis Colchicin vergiftet haben

Das Berner Amtshaus. Bild: KEYSTONE

Der heute 52-jährige Mann, der in Bern vor Gericht steht, soll laut Anklageschrift seine Ehefrau mit Colchicin vergiftet und getötet haben. Colchicin ist ein Medikament, mit dem starke Gichtschmerzen behandelt werden.

In hohen Dosen kann der aus Herbstzeitlosen gewonnene Stoff sehr giftig sein. Laut Anklageschrift soll der introvertierte, konfliktscheue Angeklagte nach einer möglichst konfliktfreien und unauffälligen Methode gesucht haben, um seine Frau loszuwerden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, wiederholt Arzneimittel in die Schweiz eingeführt und heimlich abgeholt zu haben, die den Wirkstoff Colchicin beinhalteten. Er habe um die Wirkung des Stoffs gewusst.

Der Angeklagte habe nicht den Mut gehabt, sich für eine neue Liebe von seiner langjährigen Frau zu trennen und habe sie deshalb loswerden wollen.

Der Angeklagte wurde am Montag in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der etwas untersetzte Mann wirkte kränklich, bewegte sich und sprach sehr langsam und haltend. Er gab an, sich an den Tattag nicht mehr gut zu erinnern. (aeg/sda)