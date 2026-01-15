Unbewilligte Anti-WEF-Demo: Berner Kantonspolizei plant Grossaufgebot

sonnig
Unbewilligte WEF-Demo in Bern: Polizei plant Grossaufgebot am Samstag

Die Berner Kantonspolizei hat für den kommenden Samstag ein Grossaufgebot in der Berner Innenstadt angekündigt. Neben einer bewilligten Kundgebung an der Thunstrasse wurde zu einer unbewilligten Anti-WEF-Demonstration auf dem Bahnhofplatz aufgerufen.

Bei der Stadt Bern als Bewilligungsbehörde ist dazu kein entsprechendes Gesuch eingegangen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, der erwarteten Grösse und «mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen» werde man mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz stehen. Auch Verstärkung aus anderen Kantonen werde beigezogen.

Insbesondere im Bereich des Bahnhofs ist am Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, allfällige Sperren zu beachten und mehr Zeit für Wege in die Stadt einzuplanen. (sda)

