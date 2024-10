Fahrleitungsstörung am Bahnhof Bern sorgt für Verspätungen und Ausfälle bis ca. 20 Uhr

Der Totalunterbruch sorgte für Folgeverspätungen und -ausfälle im Bahnverkehr. Diese lagen kurz vor 17 Uhr im einstelligen Minutenbereich, wie ein Blick in den online-Fahrplan der SBB zeigte. Die Einschränkung soll bis circa 20.00 Uhr andauern. Gemäss SBB-App fallen beispielsweise einige Züge Richtung Zürich, Aare und nach Bern Brünnen Westside aus.

Noch nicht klar ist, wie es zum Spannungsabfall kam. Die Störung konnte laut Meier rasch eingegrenzt werden. Um 16.15 Uhr war lediglich noch der Donnerbühltunnel in Bern-Weyermannshaus gesperrt. Davon betroffen war die S51 Richtung Bern Brünnen Westside. Sie fiel weiterhin aus.

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist es am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr im Bahnhof Bern zu einem rund zwanzigminütigen Totalausfall gekommen. Grund dafür war ein Spannungsabfall, wie SBB-Mediensprecher Martin Meier der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

