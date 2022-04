Mann stirbt bei Holzarbeiten in Renan BE

Bei Holzarbeiten in Renan BE ist am Mittwochnachmittag ein Mann tödlich verunglückt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Gemäss ersten Erkenntnissen seien zwei Männer mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen, als einer der Männer von einem Baum getroffen und dabei tödlich verletzt worden sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach im Gebiet «Droit de Convers» in der Gemeinde Renan BE.

Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Care Team sei für anwesende Personen beigezogen worden.

Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sda)