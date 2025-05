Hunderte Personen demonstrieren am Berner Christopher Street Day

Queere Rechte stehen weltweit unter Druck, wie die Verantwortlichen im Vorfeld mitgeteilt hatten. Das gelte auch für die Schweiz. Gemäss einer Studie von Amnesty International Schweiz habe rund jede dritte queere Person in der Schweiz in den letzten fünf Jahren körperliche oder sexuelle Übergriffe erlebt. Die Dunkelziffer sei zudem hoch. Es brauche mehr Schutz, Sichtbarkeit und Sensibilisierung. (sda)

Mehrere hundert Personen haben am Samstagnachmittag in Bern gegen die Diskriminierung von queeren Personen protestiert. Sie zogen im Rahmen des Christopher Street Day durch die Innenstadt.

