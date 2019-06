Schweiz

Blaulicht

Jean-François Rime: Brand in Sägerei von SVP-Nationalrat war Brandstiftung



Brand in Sägerei von SVP-Nationalrat: Es war Brandstiftung

Der Grossbrand von Juni 2018 im Sägewerk von SVP-Nationalrat Jean-François Rime in Bulle FR geht vermutlich auf Brandstiftung zurück. Das teilte die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mit.

La scierie Despond, à Bulle, est en proie aux flammes. L’incendie s’est déclaré aux alentours de 19h45. La scierie, propriété de la famille Rime, est l’une des plus grandes de Suisse. #incendie #Bulle pic.twitter.com/39V1AmJD6g — RTSinfo (@RTSinfo) 27. Juni 2018

Bereits kurz nach dem Brand hielt die Polizei einen 21-jährigen Mann aus der Region an, wie sie in ihrer Mitteilung vom Freitag schreibt. In der Folge nahm die Polizei beim jungen Mann, der am Folgetag wieder entlassen worden war, «mehrere Kontrollmassnahmen» vor.

Der Verdacht gegen den 21-Jährigen hat sich aber nicht bestätigt. Das Verfahren gegen ihn wird demnächst eingestellt. Die Untersuchung des Brands wird nun sistiert, bis allfällige neue Elemente bekannt werden.

Bild: KEYSTONE

Dem Brand vom 27. Juni 2018 fielen mehrere Holzlagerhallen zum Opfer. Die Produktion des Sägewerks Despond war vom Brand aber nicht betroffen. Die Flammen sprangen wegen des Windes auch auf das benachbarte Messe- und Kongresszentrum Espace Gruyère über. Dort wurden 160 Personen vorsorglich evakuiert.

Ein Chauffeur, der sein Fahrzeug umparkieren wollte, wurde verletzt und ins Spital gebracht. Rund 250 Feuerwehrleute beteiligten sich an den Lösch- und Rettungsarbeiten. (sda)

Abonniere unseren Newsletter