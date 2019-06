Schweiz

Blaulicht

Basel: Lamborghini-Fahrer flüchtet vor Polizei und prallt in eine Mauer.



Bild: Kapo Basel-Stadt

Betrunkener Lamborghini-Fahrer flüchtet vor Basler Polizei – und prallt in Mauer

An der Grenzacherstrasse beim Tinguely-Museum in Basel endete am frühen Samstagmorgen kurz nach 3 Uhr 20 eine spektakuläre Fahrt eines angetrunkenen und unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeuglenkers – und zwar in einer Kollision mit einer Mauer. Der Kantonspolizei Basel-Stadt war der Personenwagen kurz vorher im Claragraben aufgefallen, als er ein Stoppsignal missachtete. Der 22-jährige Fahrzeuglenker wollte sich einer Kontrolle entziehen und versuchte mit seinem Lamborghini zu entkommen.

Er fuhr in der Folge mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit durch die Riehentorstrasse zum Rheinbord, dort über den Schaffhauserrheinweg durch die Solitude-Promenade. Beim Tinguely-Museum gelangte er auf die Grenzacherstrasse. Auf dem Weg hinterliess er zahlreiche Schäden, so unter anderem an einem weiteren Fahrzeug, sowie an Verkehrsteilern und mehreren Zäunen. Als der Lenker auf der falschen Seite der Grenzacherstrasse in Richtung Rank unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Mauer.

Der Lenker fuhr trotz früheren Entzugs seines Fahrausweises Auto und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde positiv auf Drogen getestet und in seiner Atemluft wurden 0.63 Milligramm Alkohol pro Liter gemessen. Er wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt band nach dem Unfall auslaufende Flüssigkeit. Das Unfallfahrzeug musste geborgen werden. (cbe)

Abonniere unseren Newsletter