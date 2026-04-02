25 Brunnen in Bischofszell werden über Ostern geschmückt. Mehr darüber erfährst du bei Punkt 2. Bild: Stadt Bischofszell

Rauszeit

Du hast noch keinen Plan für Ostern? Dann kommen hier 8 Ausflugstipps

Das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür. Damit dir während den freien Tagen nicht langweilig wird, haben wir hier acht sehr empfehlenswerte Ausflüge rund um die Ostertage zusammengestellt. Und ja: Es hat auch Schlechtwetter-Varianten.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Zwänzgerle in Zürich

Eine 20-Rappen-Münze so auf ein gekochtes Ei werfen, dass diese stecken bleibt? Ja, das geht. Wer's nicht glaubt, kann am Ostermontag unter den Bögen am Limmatquai oder auf dem Rüdenplatz diesen Zürcher Brauch bewundern oder selbst mitmachen.

Ob sie es schafft, die 20-Rappen-Münze im Ei zu versenken? Bild: Zurich Tourism

Wer es beim «Zwänzgerle» schafft, dass die Münze stecken bleibt, erhält das Ei und das 20-Rappen-Stück. Die Eier werden von Kindern gehalten und diese dürfen jede Münze behalten, welche zu Boden fällt. Der Brauch soll seine Wurzeln im 18. Jahrhundert haben.

Möglich ist es auf alle Fälle (wenn auch selten). Bild: Zurich Tourism

Zürich hat aber noch mehr zu bieten. Vom Palmsonntag bis Ostermontag schmücken die Altstadtkirchen die Brunnen (Zwingliplatz, Münsterhof, Rennweg (Übergang Strehlgasse) und Zähringerplatz) mit Rosen, was für wunderschöne Farbtupfer sorgt.

Die Osterbrunnen in Zürich: ein Hingucker. Bild: Instagram/ travellingwithchristina

Auch der Münsterhof-Brunnen wird mit Rosen verziert. Bild: Instagram/ travellingwithchristina

Osterbrunnen in Bischofszell TG

Apropos Osterbrunnen. Als in Zürich Arbeitender, aber Heimatberechtigter in Bischofszell darf ich das schon sagen: Schöner als in Zürich sind die Osterbrunnen zufälligerweise genau in diesem Bischofszell.

Die schönsten geschmückten Brunnen der Schweiz stehen (zumindest) rund um Ostern wohl in Bischofszell. Bild: Stadt Bischofszell

In der Thurgauer Rosenstadt werden seit ewigen Zeiten über Ostern die Brunnen geschmückt. In diesem Jahr ist dies vom 28. März bis 12. April der Fall. Ein Rundgang lohnt sich auf jeden Fall. Die meisten der 25 Brunnen schaffst du in einer Stunde, viele befinden sich in der Altstadt, einige wenige ausserhalb (beispielsweise in Halden TG).

Aber bitte: Verweile, geniesse es, denn vermutlich staunst du neben den Brunnen auch noch über das schmucke Altstädtchen im Thurgau. So kann der Spaziergang auch bis zu 2,5 Stunden dauern.

Du willst lieber bisschen Ruhe haben? Rauszeit Das sind 8 der wohl speziellsten Unterkünfte der Schweiz

Ostermarkt in Sion und Bremgarten

Der grösste Ostermarkt der Schweiz findet seit 800 Jahren in Bremgarten statt. Am Ostermontag verwandelt sich das hübsche Städtchen dabei wieder in einen grossen Markt mit rund 360 Marktständen und rund 90 Kunsthandwerkern. Von Karfreitag bis Ostermontag gibt's vor dem Casino einen Lunapark.

Wir wechseln ins Wallis. Hier findet in Sion der zweitgrösste Ostermarkt der Schweiz statt, dafür würde ich jetzt mal behaupten: Für Weinliebhaber dürfte dieser die Nummer 1 sein. Er findet am 3. April 2026 statt.

Für T-Shirt-Wetter kann ich bei der Ausgabe 2026 nicht garantieren, aber der Ostermarkt lohnt sich auch mit einer Frühlingsjacke. Bild: Guanzini Photographie

Bei über 160 Ausstellern, Gastronomen und Weinkellereien aus Sion dürfte sich von Klein bis Gross für jeden etwas finden lassen. Und weil Sitten vielleicht nicht für alle gleich am Weg liegt: Schon der ehemalige Fussballtrainer Rolf Fringer wusste: «Ein verlängertes Wochenende im Wallis ist immer schön.» Warum also nicht grad noch irgendwo in der Region übernachten?

Auf jeden Fall empfehlenswert am Markt: der Molkenkäse Sérac. Bild: Guanzini Photographie

Du willst lieber wandern an Ostern? Hier lang: Rauszeit Diese 7 Frühlingswanderungen sind genau das, was du jetzt brauchst

Klageweiber in Romont FR

Wer das erste Mal die Prozession der Klageweiber in Romont besucht, der hat bisschen Hühnerhaut. Am Karfreitag nach der Passionsgeschichte in der Stiftskirche wird nämlich mit den schwarz gekleideten Pleureuses' (Klageweiber) dem Leidensweg Jesu gedacht (ab ca. 15.30 Uhr).

Die Klageweiber während der Prozession. Bild: Office du Tourisme de Romont et sa région

Betend und singend zieht der düstere Festzug durch die Oberstadt und hält an 14 Stationen für ein kurzes Gebet. Nein, du musst nicht religiös sein, um das eindrücklich zu finden.

Und Romont bietet gleich noch einen Osterbrauch. Die «Tapolets» ersetzen kurz vor Ostern die Glocken. Es wird behauptet, dass die Glocken sich nach Rom begeben und die Glockentürme still bleiben. In Romont (und auch in Rue FR, Grimentz VS, und Cressier) werden die Glocken mit Karfreitagsratschen (Tapolets) ersetzt. Diese Holzinstrumente werden mit einer Handkurbel angetrieben und erzeugen so Lärm. Das Schauspiel findet von Donnerstag bis Samstag statt, am Karfreitag kurz vor der Prozession der Klageweiber.

So können diese Tapolets aussehen. Können ziemlich Lärm produzieren. Bild: Office du Tourisme de Romont et sa région

Kükenausstellung in Fribourg

In Fribourg lohnt sich rund um Ostern ein Besuch im Naturhistorischen Museum. Dort findet noch bis am 19. April die 41. Küken-Ausstellung statt. Du lerns die Superkräfe der Küken kennen und wirst überrascht sein, was die alles können.

Ein Besuch in Fribourg lohnt sich eigentlich sowieso immer. Bild: swiss-image.ch/Markus Buehler-Rasom

Wie schafft es ein Küken, die Eierschale aufzubrechen? Wenn du Glück hast, kannst du dies vor Ort live erleben. Ab dem Karfreitag gibt's täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 uhr alle Infos über die Tiere vom Kulturvermittlungsteam erklärt. Wichtig bei einem Besuch: Der Eintritt ist kostenlos, aber du musst reservieren.

Hierhin solltest du im April übrigens unbedingt: Rauszeit Falls du in nächster Zeit nur einen Ausflug machen kannst, dann sollte es dieser hier sein

Ostern auf dem Baumwipfelpfad in Mogelsberg SG

Wer lieber draussen unterwegs ist und sich auch noch ein bisschen bewegen will, dem sei über Ostern der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ans Herz gelegt. Der Osterhase hat hier vier grosse Ostereier versteckt. Und du ahnst es: Wer diese findet, erhält eine süsse Belohnung.

Der Osterhase auf dem Baumwipfelpfad. Bild: baumwipfelpfad.ch

Am Ostersonntag gibt's eine öffentliche Führung (13.30 und 14.45 Uhr) und ein Bungee-Trampolon (11 bis 16 Uhr). Am Ostermontag kommt dann der Osterhase höchstpersönlich von 14 bis 17 Uhr zu Besuch. Und ja: Der Baumwipfelpfad ist auch nach Ostern ein immer wieder lohnendes Ausflugsziel.

Prozession in Mendrisio TI

In Mendrisio kannst du während der Karwoche eine 400 Jahre alte Tradition erleben: die Prozession. Sie schaffte es gar auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Sie findet am Gründonnerstag und am Karfreitag in der Altstadt statt.

Die Prozession in Mendrisio. Bild: Mendrisiotto Turismo

Die Prozessionen erzählen die Passionsgeschichte, für die in einer von Generation zu Generation weitergegebenen Tradition Leuchtbilder und Laternen hergestellt werden.

Osterweg in Altendorf SZ

Zum Abschluss noch etwas, das es so in der Schweiz nur einmal gibt: der Osterweg in Altendorf SZ. Dieser ist vom 21. März bis 19. April 2026 offen. An 20 Posten wird hier auf dem kostenlosen Rundweg eine Abenteuergeschichte erzählt, jedes Jahr gibt es ein neues Motto. Die Strecke ist auch mit Kinderwagen zu absolvieren, auch wenn dieser für einen Abschnitt etwas Gelände-tauglich sein sollte.

Auf solchen Tafeln entlang des Weges wird – bei teilweiser schöner Aussicht auf den Obersee – eine Ostergeschichte erzählt. Bild: Osterweg Altendorf

Über die Ostertage ist ein Beizli geöffnet, am Ostersamstag gibt's abends einen Fackelspaziergang (19:45 bis 22 Uhr) und für die kleineren Kinder ist am Ostersonntag- und -montag auch Beni, der Hase unterwegs anzutreffen (zwischen 10 bis 11:30 Uhr und 14 bis 15:30 Uhr).

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.