Du hast noch keinen Plan für Ostern? Dann kommen hier 8 Ausflugstipps
Zwänzgerle in Zürich
Eine 20-Rappen-Münze so auf ein gekochtes Ei werfen, dass diese stecken bleibt? Ja, das geht. Wer's nicht glaubt, kann am Ostermontag unter den Bögen am Limmatquai oder auf dem Rüdenplatz diesen Zürcher Brauch bewundern oder selbst mitmachen.
Wer es beim «Zwänzgerle» schafft, dass die Münze stecken bleibt, erhält das Ei und das 20-Rappen-Stück. Die Eier werden von Kindern gehalten und diese dürfen jede Münze behalten, welche zu Boden fällt. Der Brauch soll seine Wurzeln im 18. Jahrhundert haben.
Zürich hat aber noch mehr zu bieten. Vom Palmsonntag bis Ostermontag schmücken die Altstadtkirchen die Brunnen (Zwingliplatz, Münsterhof, Rennweg (Übergang Strehlgasse) und Zähringerplatz) mit Rosen, was für wunderschöne Farbtupfer sorgt.
Osterbrunnen in Bischofszell TG
Apropos Osterbrunnen. Als in Zürich Arbeitender, aber Heimatberechtigter in Bischofszell darf ich das schon sagen: Schöner als in Zürich sind die Osterbrunnen zufälligerweise genau in diesem Bischofszell.
In der Thurgauer Rosenstadt werden seit ewigen Zeiten über Ostern die Brunnen geschmückt. In diesem Jahr ist dies vom 28. März bis 12. April der Fall. Ein Rundgang lohnt sich auf jeden Fall. Die meisten der 25 Brunnen schaffst du in einer Stunde, viele befinden sich in der Altstadt, einige wenige ausserhalb (beispielsweise in Halden TG).
Aber bitte: Verweile, geniesse es, denn vermutlich staunst du neben den Brunnen auch noch über das schmucke Altstädtchen im Thurgau. So kann der Spaziergang auch bis zu 2,5 Stunden dauern.
Ostermarkt in Sion und Bremgarten
Der grösste Ostermarkt der Schweiz findet seit 800 Jahren in Bremgarten statt. Am Ostermontag verwandelt sich das hübsche Städtchen dabei wieder in einen grossen Markt mit rund 360 Marktständen und rund 90 Kunsthandwerkern. Von Karfreitag bis Ostermontag gibt's vor dem Casino einen Lunapark.
Wir wechseln ins Wallis. Hier findet in Sion der zweitgrösste Ostermarkt der Schweiz statt, dafür würde ich jetzt mal behaupten: Für Weinliebhaber dürfte dieser die Nummer 1 sein. Er findet am 3. April 2026 statt.
Bei über 160 Ausstellern, Gastronomen und Weinkellereien aus Sion dürfte sich von Klein bis Gross für jeden etwas finden lassen. Und weil Sitten vielleicht nicht für alle gleich am Weg liegt: Schon der ehemalige Fussballtrainer Rolf Fringer wusste: «Ein verlängertes Wochenende im Wallis ist immer schön.» Warum also nicht grad noch irgendwo in der Region übernachten?
Klageweiber in Romont FR
Wer das erste Mal die Prozession der Klageweiber in Romont besucht, der hat bisschen Hühnerhaut. Am Karfreitag nach der Passionsgeschichte in der Stiftskirche wird nämlich mit den schwarz gekleideten Pleureuses' (Klageweiber) dem Leidensweg Jesu gedacht (ab ca. 15.30 Uhr).
Betend und singend zieht der düstere Festzug durch die Oberstadt und hält an 14 Stationen für ein kurzes Gebet. Nein, du musst nicht religiös sein, um das eindrücklich zu finden.
Und Romont bietet gleich noch einen Osterbrauch. Die «Tapolets» ersetzen kurz vor Ostern die Glocken. Es wird behauptet, dass die Glocken sich nach Rom begeben und die Glockentürme still bleiben. In Romont (und auch in Rue FR, Grimentz VS, und Cressier) werden die Glocken mit Karfreitagsratschen (Tapolets) ersetzt. Diese Holzinstrumente werden mit einer Handkurbel angetrieben und erzeugen so Lärm. Das Schauspiel findet von Donnerstag bis Samstag statt, am Karfreitag kurz vor der Prozession der Klageweiber.
Kükenausstellung in Fribourg
In Fribourg lohnt sich rund um Ostern ein Besuch im Naturhistorischen Museum. Dort findet noch bis am 19. April die 41. Küken-Ausstellung statt. Du lerns die Superkräfe der Küken kennen und wirst überrascht sein, was die alles können.
Wie schafft es ein Küken, die Eierschale aufzubrechen? Wenn du Glück hast, kannst du dies vor Ort live erleben. Ab dem Karfreitag gibt's täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 uhr alle Infos über die Tiere vom Kulturvermittlungsteam erklärt. Wichtig bei einem Besuch: Der Eintritt ist kostenlos, aber du musst reservieren.
Ostern auf dem Baumwipfelpfad in Mogelsberg SG
Wer lieber draussen unterwegs ist und sich auch noch ein bisschen bewegen will, dem sei über Ostern der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ans Herz gelegt. Der Osterhase hat hier vier grosse Ostereier versteckt. Und du ahnst es: Wer diese findet, erhält eine süsse Belohnung.
Am Ostersonntag gibt's eine öffentliche Führung (13.30 und 14.45 Uhr) und ein Bungee-Trampolon (11 bis 16 Uhr). Am Ostermontag kommt dann der Osterhase höchstpersönlich von 14 bis 17 Uhr zu Besuch. Und ja: Der Baumwipfelpfad ist auch nach Ostern ein immer wieder lohnendes Ausflugsziel.
Prozession in Mendrisio TI
In Mendrisio kannst du während der Karwoche eine 400 Jahre alte Tradition erleben: die Prozession. Sie schaffte es gar auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Sie findet am Gründonnerstag und am Karfreitag in der Altstadt statt.
Die Prozessionen erzählen die Passionsgeschichte, für die in einer von Generation zu Generation weitergegebenen Tradition Leuchtbilder und Laternen hergestellt werden.
Osterweg in Altendorf SZ
Zum Abschluss noch etwas, das es so in der Schweiz nur einmal gibt: der Osterweg in Altendorf SZ. Dieser ist vom 21. März bis 19. April 2026 offen. An 20 Posten wird hier auf dem kostenlosen Rundweg eine Abenteuergeschichte erzählt, jedes Jahr gibt es ein neues Motto. Die Strecke ist auch mit Kinderwagen zu absolvieren, auch wenn dieser für einen Abschnitt etwas Gelände-tauglich sein sollte.
Über die Ostertage ist ein Beizli geöffnet, am Ostersamstag gibt's abends einen Fackelspaziergang (19:45 bis 22 Uhr) und für die kleineren Kinder ist am Ostersonntag- und -montag auch Beni, der Hase unterwegs anzutreffen (zwischen 10 bis 11:30 Uhr und 14 bis 15:30 Uhr).