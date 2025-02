Weil sein Sohn nicht in die Armee durfte, intervenierte Markus Ritter bei Guy Parmelin

Dass die Armee seinen Sohn ausmusterte, wollte Markus Ritter nicht akzeptieren. Recherchen zeigen, wie der heutige Bundesratskandidat bei der Regierung Protest einlegte - und über das Militär herzog, dessen oberster politischer Chef er nun werden will.

Lea Hartmann / ch media

Untauglich. Der Entscheid des Aushebungsoffiziers war für den ältesten Sohn von Markus Ritter ein Schock. Wegen gesundheitlicher Probleme mit den Augen musterte die Armee den damals 19-Jährigen aus und verknurrte ihn zum Zivilschutz.

Das liess sich Vater Ritter nicht gefallen. Der Mitte-Nationalrat, der bald neuer Verteidigungsminister werden könnte, intervenierte bei den Zuständigen der Armee – und schaltete gar den Bundesrat ein. Das zeigen Recherchen von CH Media.

Der Vorfall, der sich im Frühling 2017 abgespielt hat, illustriert, wie Markus Ritter tickt. Er ist es gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Und bekommt er nicht, was er will, kann es für die Betroffenen unangenehm werden.

Noch am Tag der Aushebung setzt sich Ritter an den Computer. «Lieber Guy», beginnt das E-Mail, das er um 20.39 Uhr verschickt. Der Bauernverbands-Präsident kennt den damaligen Verteidigungs- und heutigen Landwirtschaftsminister Guy Parmelin gut, auch dieser ist schliesslich Landwirt.