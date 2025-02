Die Mitte pushte Ritter und Pfister – und liess zwei Frauen links liegen

Bachmann selbst sagt, es sei wichtig gewesen, «sofort hinzustehen und eine Frau auf dem Ticket zu verlangen». Damit sei es den Mitte-Frauen gelungen, «die Forderung nach einer Frau in die öffentliche Diskussion zu bringen». Sie betont: «Wir waren mit allen in Kontakt.»

Vor allem in den letzten Tagen vor Ablauf der Frist habe man «zahlreiche Gespräche geführt, so auch mit den erwähnten Personen».

Die Findungskommission hat zudem in einem Brief alle Regierungsrätinnen und Regierungsräte dazu aufgefordert, sich doch eine Kandidatur zu überlegen.

Auch der Zuger Regierungsrat Martin Pfister, der sich sozusagen in letzter Sekunde als zweiter Bundesratskandidat ins Rennen begab, konnte in der Schlussphase auf den Support der Findungskommission zählen – nämlich von Gerhard Pfister, dem anderen Co-Präsidenten der Findungskommission. Das bestätigte Pfister an diesem Montag auf eine entsprechende Frage.

Andrea Gmür bestätigt auf Anfrage, sie sei bis am letzten Freitag von keinem Mitglied der Findungskommission kontaktiert worden. Die Fraktion hatte an jenem Tag eine Klausur. Die meisten Mitglieder schienen davon auszugehen, dass die Ständerätin kandidiert. Um 16 Uhr gab sie aber ihren Verzicht bekannt.

«Jeder Schweizer hat PFAS im Blut» – und das ist eine Katastrophe

PFAS sind überall. Diese chemischen Schadstoffe sind in vielen Alltagsgegenständen vorhanden und reichern sich in der Umwelt und in unserem Körper an. Das kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.

Ende letzten Monats gab Greenpeace bekannt, dass «Millionen» Italiener krebserregenden Stoffen ausgesetzt seien, die im Trinkwasser in grossen Mengen vorkommen. Dabei handelt es sich um PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) – Chemikalien, die seit Ende der 1950er Jahre im grossen Stil eingesetzt werden.