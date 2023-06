Der 63-jährige SVP-Politiker und Weinbauer war im Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt worden. Zuerst stand er während zweier Jahre dem Verteidigungsdepartement vor. Seit 2019 leitet er das WBF. Im Jahr 2021 war er Bundespräsident und empfing unter anderem US-Präsident Joe Biden und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gipfel in Genf . (sda)

Bundesrat Guy Parmelin stellt sich in der Wintersession zur Wiederwahl. Das bestätigte er am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter .

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Solarwachstum geht weiter: Anlagen decken 7 Prozent des Strombedarfs

In der Schweiz gewinnt die Photovoltaik weiter an Gewicht: Im vergangenen Jahr wurden so viele Anlagen gebaut und in Betrieb genommen wie nie zuvor, wie der Fachverband der Solarbranche Swissolar am Freitag im Nachgang zur Generalversammlung mitteilte. Sonnenenergie wird im Schweizer Strommix immer wichtiger.