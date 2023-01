Die «Schweiz am Wochenende» hatte berichtet, Bersets früherer Kommunikationschef habe Ringier wiederholt vertrauliche Informationen zu geplanten Covid-Massnahmen des Bundesrats übermittelt. Die Zeitung stützt sich nach eigenen Angaben auf E-Mails und Einvernahmeprotokolle, die der Redaktion vorliegen. Ein Sonderermittler hat ein Verfahren eingeleitet mit Bersets Ex-Kommunikationschef als Verdächtigtem. (sda)

Die geheimen Corona-Mails – so fütterte Bersets Departement den «Blick»

Man müsse jetzt die Justiz arbeiten lassen. Er könne sich vorstellen, dass diese Indiskretionen von Amtes wegen verfolgt würden, so Berset weiter.

Angesichts eines laufenden Verfahrens, das sich nicht gegen ihn richte, könne er dazu nichts sagen, sagte Berset am Samstagabend in der Sendung «Forum» des Westschweizer Fernsehen. Er sprach aber doch von «recht skandalösen» Indiskretionen.

Bundespräsident Alain Berset hat erstmals Stellung genommen zu einem angeblichen Informationsleck in seinem Departement während der Coronapandemie . Berset spricht von «illegalen Indiskretionen» («fuites illégales»), die er aber nicht näher kommentieren wolle.

Corona-Leaks: Berset will «illegale Indiskretionen» nicht näher kommentieren

In seinem ersten Interview spricht Kurt Rohrbach über die Folgen bei einer Stromabstellung und empfiehlt allen, einen Notvorrat zu halten.

Eigentlich war er schon im Ruhestand, wollte sich mehr Zeit nehmen für seine Hobbys, insbesondere für seine Hundezucht. Doch nun steht der frühere BKW-Chef Kurt Rohrbach wieder im Kriseneinsatz: Seit dem 1. Dezember ist er bis Ende Juni als Delegierter verantwortlich für die wirtschaftliche Landesversorgung. Er ist eingesprungen, weil Wirtschaftsminister Guy Parmelin im September auf ihn zugegangen ist und «auch an sein Verantwortungsgefühl» appelliert hat, wie er sagt. «Ich war während meiner gesamten Karriere in der Stromversorgung tätig. Nicht selbstlos, wir haben Geld verdient. Aber in meiner DNA war stets die Versorgungssicherheit wichtig.»