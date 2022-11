Tamara Pfammatter wird neue Direktorin der Steuerverwaltung

Tamara Pfammatter Bild: linkedin

Die neue Direktorin der Eidgenössischen Steuerverwaltung heisst Tamara Pfammatter. Der Bundesrat hat sie am Mittwoch ernannt. Die Juristin folgt auf Adrian Hug und tritt ihre Stelle am 1. April 2023 an.

Pfammatter sei im ordentlichen Bewerbungsprozess als diejenige Kandidatin hervorgegangen, die den Anforderungen am besten entsprochen habe, teilte der Bundesrat mit. Sie ist derzeit Botschafterin und Geschäftsleitungsmitglied im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen.

Ihr Vorgänger Adrian Hug hatte mit einem befristeten Arbeitsvertrag über das Pensionsalter hinaus gearbeitet. Der Vertrag dauert bis zum 31. März 2023. (sda)