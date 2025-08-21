trüb und nass16°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Bundesrätin Baume-Schneider sagt Jeder Femizid ist einer zu viel

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider diskutiert mit Anwesenden vor der Medienkonferenz im Anschluss an die woechentliche Bundesratssitzung, am Mittwoch, 20. August 2025 in Bern. (KEYSTONE/Alessandro ...
Bisher sei es 2025 bereits zu 22 Femiziden in der Schweiz gekommen.Bild: keystone

Bundesrätin Baume-Schneider: «Jeder Femizid ist einer zu viel.»

21.08.2025, 08:0921.08.2025, 08:09
Mehr «Schweiz»

Die Zahl der Femizide in der Schweiz ist im laufenden Jahr mit 22 Fällen auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Notmassnahmen im Juni hätten noch nicht ausgereicht, sagte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zu Radio SRF. Leider seien Frauen und Kinder auch in der Schweiz bei Krisen nicht in Sicherheit.

Bereits im Juni hatten die Behörden von einer alarmierend hohen Anzahl Frauen und Mädchen geschrieben, die in der Schweiz von Männern getötet worden waren. Am letzten Dienstag kamen nochmals drei hinzu. Ein 52-jähriger Mann tötete in Corcelles NE mutmasslich seine Ex-Frau und die beiden Töchter.

«Die Frauen und Kinder müssen Hilfe verlangen, das ist zentral», sagte nun die Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider im Interview mit Radio SRF am Donnerstag. Ab kommendem Jahr soll es dafür eine Notfallnummer geben, kündigte sie an. Ausserdem werde im November eine Kampagne gestartet um die Betroffenen auf ihre Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Die Notmassnahmen vom Juni würden aktuell noch nicht ausreichen, sagte Baume-Schneider weiter. Damals hatten sich Bund, Kantone und Gemeinden an einer ausserordentlichen Sitzung im Juni beispielsweise darauf geeinigt, bestehende Lücken bei Plätzen in Schutz- und Notunterkünften zu schliessen. Im Präventionsbereich soll es mehr Fachpersonen geben und im Herbst will der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Opferhilfegesetzes früher als geplant unterbreiten.

Ein Gesetz reiche aber nicht aus, um das Elend zu bekämpfen, so die Gesundheitsministerin weiter. Es brauche eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Behörden und den Zugang zu frühzeitiger Hilfe. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trotz Friedensgesprächen: Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bei diesen Produkten senkt Aldi die Preise bis zu 30 Prozent – so reagieren Migros und Co.
5
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Meistgeteilt
1
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen +++ Angriff auf Gaza-Stadt begonnen
4
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
Polizei sperrt Gebiet für Flugzeug-Bergung im Vierwaldstättersee
Nach der notfallmässigen Wasserlandung eines Kleinflugzeugs Ende Juli im Vierwaldstättersee bereitet die Polizei die Bergung vor. Dafür wurde eine Sperrzone eingerichtet, die für alle Wasserfahrzeuge und Wassersportler gilt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.
Zur Story