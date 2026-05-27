Bundesrat Albert Rösti hat sich von seine OP erholt. Bild: KEYSTONE

Albert Rösti ist zurück im Bundeshaus – Auftritte ab Juli

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Nach der dringlichen Rückenoperation von Ende April hat Bundesrat Albert Rösti am Mittwoch erstmals wieder im Bundeshaus an der Bundesratssitzung teilgenommen. Zuletzt nahm Rösti per Telefon an diesen Sitzungen teil.

Der Berner wird zudem während der Sommersession im Juni im Parlament die Geschäfte seines Departements vertreten, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Andere öffentliche Auftritte und externe Termine wird der SVP-Magistrat ab Juli wieder wahrnehmen.

Rösti hatte sich im April einer Nervenbefreiung und Versteifung der Lendenwirbelsäule unterziehen müssen. Nach der Operation blieb er einige Tage im Spital, erholte sich dann zu Hause und arbeitete von dort aus.

Sämtliche öffentliche Auftritte, Reisen und externe Termine, die in diese Zeit fielen, wurden abgesagt oder verschoben. In der Sondersession des Nationalrats von Ende April vertrat Bundesratskollege Martin Pfister den Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). (sda)