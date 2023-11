Wölfe dürfen künftig auch präventiv abgeschossen werden

Auch mit dem revidierten Jagdgesetz bleibe der Wolf eine geschützte Art, hält der Bundesrat fest. «Nur in begründeten Fällen» dürften die Kantone ganze Rudel entfernen. (sda)

Derzeit sind in der Schweiz gemäss Angaben des Bundes 32 Wolfsrudel mit insgesamt rund 300 Wölfen unterwegs. Im Jahr 2020 waren es noch elf Rudel mit gut 100 Wölfen gewesen. In der Folge ist auch die Zahl der gerissenen Nutztiere gestiegen: von 446 im Jahr 2019 auf 1480 im vergangenen Jahr.

Wölfe dürfen künftig auch abgeschossen werden, bevor sie Schaden angerichtet haben. Der präventive Abschuss ist bereits ab dem 1. Dezember erlaubt. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen.

Ein veganes Raclette, dazu ein Glas veganer Wein und zum Nachtisch ein Café Crème mit Hafermilch – in der Schweiz konsumieren immer mehr Menschen pflanzenbasierte Ersatzprodukte. Weshalb nicht nur vegetarisch und vegan lebende Menschen zur Hauptzielgruppe von veganen Ersatzprodukten gehören und wie viele Menschen in der Schweiz effektiv vegan leben.



Heute ist Weltvegantag. Der Begriff «vegan» ist schon lange kein Fremdwort mehr. Im Supermarkt ist das Angebot an veganen und vegetarischen Lebensmittel im Verlauf der letzten Jahre explodiert. Es gibt ganze Regale voll mit Plant based Produkten. Jene Personen, die sich seit längerem vegan ernähren, befinden sich heute im «veganen Himmel». Veganes Fondue, veganer Lachs, veganes Cordon Bleu, veganes Tiramisu – was früher unmöglich erschien, gibt es nun plötzlich in fast jedem Supermarkt.