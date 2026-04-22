Albert Rösti muss sich nächste Woche einer Rückenoperation unterziehen. Bild: keystone

«Dringend notwendig»: Bundesrat Rösti wird nächste Woche am Rücken operiert

Bundesrat Albert Rösti muss sich nächste Woche einem medizinischen Eingriff unterziehen. Dieser könne nicht aufgeschoben werden. In den kommenden Wochen arbeitet er deshalb im Homeoffice. Termine wurden verschoben oder abgesagt.

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In den kommenden Wochen sind die Auftritte, Reisen und externen Termine von Bundesrat Albert Rösti abgesagt oder verschoben. Dies, weil er sich nächste Woche einer «dringend notwendigen» Rückenoperation unterziehen muss, wie das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in einer Mitteilung schreibt.

Der Eingriff könne aus medizinischen Gründen nicht aufgeschoben werden und erfolge «unter optimalen Bedingungen», heisst es weiter. «Der Eingriff ist dringend notwendig und kann nicht warten. Ich nehme ihn jetzt vor, damit ich danach wieder mit vollem Einsatz für mein Departement und die Schweiz da sein kann», wird Rösti in der Mitteilung zitiert. Er sei guter Dinge und vertraue auf eine rasche Genesung.

Pfister wird zu Röstis Stellvertreter

Nähere Angaben zum Eingriff oder zur medizinischen Ursache werden nicht gemacht. Die Führung des UVEK sei jedoch vollumfänglich sichergestellt. In den Wochen nach der Operation werde Rösti seine Tätigkeit eingeschränkt von zu Hause aus ausüben. An den Sitzungen des Bundesrats werde er zu Beginn telefonisch teilnehmen.

In der Genesungszeit ist Bundesrat Martin Pfister Röstis offizieller Stellvertreter. Einzelne Termine sollen aber auch von UVEK-Mitarbeitenden oder Amtsdirektorinnen und -direktoren wahrgenommen werden. (vro)